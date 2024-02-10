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Aksaray'da evlerine giden gençlere Afganistan uyruklu kişiler saldırdı! 'Bir anda önümüzü kestiler'

10.02.2024 22:18 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da Afganistan uyruklu 6 kişi, 2 gence saldırdı. 19 yaşındaki O.T. bıçakla karnından, 15 yaşındaki arkadaşı E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan 4'ü yakalanırken 2'si her yerde aranıyor. Yaralılardan E.Y.B. "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şeh Hamit Mahallesi 3306 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.T. ile arkadaşı E.Y.B., Kılıçaslan Parkında gezdikten sonra evlerine dönerken Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişinin saldırısına uğradı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırıda O.T. bıçakla karnından, E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganlardan 4'ünü yakalarken, 2'sinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR ANDA ÖNÜMÜZÜ KESTİLER"

"BİR ANDA ÖNÜMÜZÜ KESTİLER"

Yaralılardan E.Y.B., "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi. (DHA)

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Aksaray
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