Aksaray'da evlerine giden gençlere Afganistan uyruklu kişiler saldırdı! 'Bir anda önümüzü kestiler'

"BİR ANDA ÖNÜMÜZÜ KESTİLER"

Yaralılardan E.Y.B., "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi. (DHA)