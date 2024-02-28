Akşener'in öfkelenip "Hadi be" dediği kadın isyan etti! 'AK Parti' çıkışı dikkat çekti: Onların maaşı iyi, bizler perişan!

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşla, esnafla buluşarak adaylarını tanıtıp oy istemek üzere sahaya inen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün vatandaşla yaşadığı gergin anlar gündeme damgasını vurdu. Akşener'i haklı bulan da oldu, tepki gösteren de ancak Akşener'le birlikte görüntülerin baş rolündeki vatandaşın tartışma sonrası sözleri en ilgi çekici olanlardan biri.
31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
Önümüzdeki seçime "hür ve müstakil" girme kararı alan Akşener, dün Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye başkan adayları Hüseyin Bayındır ile esnafı ziyaret etti. Bu sırada bir vatandaş Akşener'e "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz? Niye ayrıldınız?" sorusunu yöneltti.
Akşener'in bu soruya yanıtı sert oldu.
İYİ Parti lideri, "Oy vermeyin siz de. Mansur beyi seçtik, niye düzeltmedi? Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" sözleriyle vatandaşa sert çıktı.
Bunun üzerine gazeteci Fatih Portakal, Akşener için "Psikolojisi bozuk" yorumunda bulunurken Cüneyt Özdemir ise "Meral hanım haklı" diyerek destek çıkmıştı.
Akşener'in tartıştığı kadın daha sonra İYİ Parti'nin aday çıkarmasının AK Parti'ye yarayacağını öne sürdü, bir yandan da içinde bulunduğu ekonomik şartları dile getirdi.