Akşener'in öfkelenip "Hadi be" dediği kadın isyan etti! 'AK Parti' çıkışı dikkat çekti: Onların maaşı iyi, bizler perişan!

İYİ Parti lideri, "Oy vermeyin siz de. Mansur beyi seçtik, niye düzeltmedi? Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" sözleriyle vatandaşa sert çıktı.