Meral Akşener'in seçmene tepkisi gündem oldu! Fatih Portakal: 'Psikolojisi bozuk, bundan sonra dövebilir de...'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala siyaset gündemi de ısınıyor. Son günlerde CHP ve diğer muhalefet partilerine karşı eleştirilerini artıran İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meral Akşener'in Ankara'daki çalışmaları sırasında sokakta karşılaştığı bir vatandaşla yaşadığı diyalog da gündem oldu.

"BİZ SİZİN İÇİN Mİ PARTİ KURDUK?"

Muhalif bir seçmen Akşener'e "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz? Niye ayrıldınız?" şeklinde soru sordu.

Akşener ise "Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik niye düzeltmedi. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be." sözleriyle tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL: 'PSİKOLOJİSİ BOZUK'

Gazeteci Fatih Portakal gündem olan görüntülerle ilgili olarak şunları ifade etti:

"Psikolojisi bozuk, gerçekten bozuk. Başka ne diyeyim bilemiyorum, tamam başka kelimeler... Benim kelime dağarcığım kuvvetlidir ve farklı kelimeler de kullanabilirim ama şu ekrandan gördüğüm Meral Akşener'in psikolojisi bozuk. Bir an önce tedavi olması gerekiyor bence. 'Hadi be' diyor seçmene, bunu diyebilir misiniz siz? Bir de kadın yani, kadın kadına 'Hadi be' diyor. Meral Hanım, bence sahaya inmeyin, kürsülerden seslenin. Bundan sonra dövebilir de..."

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