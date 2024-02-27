HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'in seçmene tepkisi gündem oldu! Fatih Portakal: 'Psikolojisi bozuk, bundan sonra dövebilir de...'

Meral Akşener'in seçmene tepkisi gündem oldu! Fatih Portakal: 'Psikolojisi bozuk, bundan sonra dövebilir de...'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere tek başına girecek olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde muhalefet partilerine karşı sert söylemleriyle de dikkat çekiyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Akşener, "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" şeklinde soru soran bir vatandaşla tartışma yaşadı. Gündem olan görüntülerle ilgili Fatih Portakal, "Psikolojisi bozuk, bundan sonra dövebilir de..." dedi.

Meral Akşener'in seçmene tepkisi gündem oldu! Fatih Portakal: 'Psikolojisi bozuk, bundan sonra dövebilir de...'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala siyaset gündemi de ısınıyor. Son günlerde CHP ve diğer muhalefet partilerine karşı eleştirilerini artıran İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meral Akşener'in Ankara'daki çalışmaları sırasında sokakta karşılaştığı bir vatandaşla yaşadığı diyalog da gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2024-02-27 173936

"BİZ SİZİN İÇİN Mİ PARTİ KURDUK?"

Muhalif bir seçmen Akşener'e "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz? Niye ayrıldınız?" şeklinde soru sordu.

Ekran görüntüsü 2024-02-27 174005

Akşener ise "Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik niye düzeltmedi. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be." sözleriyle tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL: 'PSİKOLOJİSİ BOZUK'

Gazeteci Fatih Portakal gündem olan görüntülerle ilgili olarak şunları ifade etti:

"Psikolojisi bozuk, gerçekten bozuk. Başka ne diyeyim bilemiyorum, tamam başka kelimeler... Benim kelime dağarcığım kuvvetlidir ve farklı kelimeler de kullanabilirim ama şu ekrandan gördüğüm Meral Akşener'in psikolojisi bozuk. Bir an önce tedavi olması gerekiyor bence. 'Hadi be' diyor seçmene, bunu diyebilir misiniz siz? Bir de kadın yani, kadın kadına 'Hadi be' diyor. Meral Hanım, bence sahaya inmeyin, kürsülerden seslenin. Bundan sonra dövebilir de..."

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyorVakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor
Sarah'ın cansız bedeni sahilde yarı çıplak halde bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı! Savcı ağırlaştırılmış müebbet istediSarah'ın cansız bedeni sahilde yarı çıplak halde bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı! Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler! Üniversiteli genci bıçakladıAynı kıza arkadaşlık teklif etmişler! Üniversiteli genci bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Sarah'ın cansız bedeni sahilde yarı çıplak halde bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı! Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sarah'ın cansız bedeni sahilde yarı çıplak halde bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı! Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır

Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır

Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.