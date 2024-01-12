Alarm ertelemeye son! Hızla uyanmak için yapılması gerekenler

Alarm çaldığı anda "biraz daha uyuyayım" düşüncesi belki de hepimizin başına gelmiştir. Bu alışkanlık, gününüzü daha yavaş ve stresli bir şekilde geçirmenize neden olabilir. Ayrıca uyanamamak gündelik hayatınızda işe, okula geç kalmanıza neden olabilir. Sabahları çok daha kolay uyanacağınız bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz.