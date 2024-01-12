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    4. Alarm ertelemeye son! Hızla uyanmak için yapılması gerekenler

    Alarm ertelemeye son! Hızla uyanmak için yapılması gerekenler

    12.01.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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    Sabahları alarm çaldığında "sadece 5 dakika daha uyuyayım" düşüncesiyle alarmı ertelemek uyanmanıza daha da zorluk katıyor. Alarmı ertelemek yerine daha kolay uyanmak güne daha enerjik ve verimli bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilir. Sabahları sıcacık yatağınızdan kalkıp uyanmak zor geliyorsa yapmanız gerekenleri haberimizde derledik.

    Alarm çaldığı anda "biraz daha uyuyayım" düşüncesi belki de hepimizin başına gelmiştir. Bu alışkanlık, gününüzü daha yavaş ve stresli bir şekilde geçirmenize neden olabilir. Ayrıca uyanamamak gündelik hayatınızda işe, okula geç kalmanıza neden olabilir. Sabahları çok daha kolay uyanacağınız bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

    DAHA KOLAY UYANMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER!

    ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI YATAKTAN UZAK TUTUN

    ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI YATAKTAN UZAK TUTUN

    Yatağa elektronik cihazla girdiğinizde baş, boyun ve göz bölgenizde ağrıya neden oluyor. Sağlıklı bir uyku için uyumadan en az bir saat önce elektronik cihazlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Elektronik cihazlara bakmak yerine kitap okumayı tercih edebilirsiniz.

    MUTLAKA ALARM KURUN

    MUTLAKA ALARM KURUN

    Alarm, günümüzün bize sağladığı en iyi yararlardan biri. Kalkacağınız saat için mutlaka alarm kurmalısınız. Alarmı uyandığınızda hemen kapatamayacağınız, uzak bir yere koyarak yataktan kalkmak için efor sarf edip uyanmanızı hızlandırabilirsiniz.

    UYKUYA GEÇMEDEN ÖNCE YEMEK YEMEYİN

    UYKUYA GEÇMEDEN ÖNCE YEMEK YEMEYİN

    Uykudan önce yenilen yemekler mideniz tarafından kolayca sindirilemiyor. Kolayca sindirilemeyen yemekler midede ağırlığa neden oluyor. Bu da uykuya dalmanızı zorlaştırarak sabah uyanmanızı etkiliyor.

    HER GÜN AYNI SAATTE UYANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

    HER GÜN AYNI SAATTE UYANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

    Her gün farklı saatlerde uyanmak, uyku düzeninizi bozabilir. Bu sebeple uyku tam olarak alınamıyor ve erken saatte kalkmak zorlaşıyor. Bunu önlemek adına tatil günlerinizde bile aynı saate alarm kurmanız biyolojik saatinizi alıştıracaktır.

    ODANIZI KARANLIK TUTUN

    ODANIZI KARANLIK TUTUN

    Birçok insan gece lambası kullanıyor. Fakat ışıklı odada uyuyan kişi uykusunu tam anlamıyla alamıyor. Bedeninizin yorgunluğunu atmak ve rahatlamak için uyurken odanızın ışığını kapalı tutmanız gerekiyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    uyku alarm
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