Aldığınız vitaminlerin etkisini ikiye katlamak istiyorsanız dikkat! Hangi vitamin ne zaman alınır?

Vitaminler ve mineraller vücudumuzun düzgün çalışması için önemli unsurlardır. Bu değerli besinleri almanın sadece miktarı değil, aynı zamanda zamanlaması da büyük bir öneme sahiptir. Vitaminlerin etkisini ikiye katlamak ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği en iyi şekilde sağlamak için hangi vitaminin ne zaman alınması gerektiğine dair bilgiler haberimizde...