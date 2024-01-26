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    4. Aldığınız vitaminlerin etkisini ikiye katlamak istiyorsanız dikkat! Hangi vitamin ne zaman alınır?

    Aldığınız vitaminlerin etkisini ikiye katlamak istiyorsanız dikkat! Hangi vitamin ne zaman alınır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 09:23 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı bir yaşam sürmek ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için pek çoğumuz vitamin takviyelerine başvuruyoruz. Bu vitaminleri almanın zamanlaması önemli bir faktördür. Doğru vitaminleri doğru zamanlarda almak, vücudunuzun bunlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. İşte, aldığınız vitaminlerin etkisini ikiye katlamak için dikkat etmeniz gerekenler...

    Vitaminler ve mineraller vücudumuzun düzgün çalışması için önemli unsurlardır. Bu değerli besinleri almanın sadece miktarı değil, aynı zamanda zamanlaması da büyük bir öneme sahiptir. Vitaminlerin etkisini ikiye katlamak ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği en iyi şekilde sağlamak için hangi vitaminin ne zaman alınması gerektiğine dair bilgiler haberimizde...

    HANGİ VİTAMİN NE ZAMAN ALINIR?

    VİTAMİN B

    VİTAMİN B

    B grubu vitaminleri sinir sistemini uyarabildiğinden ve enerji verebildiğinden günün ilk yarısında alınması tavsiye ediliyor.

    VİTAMİN C

    VİTAMİN C

    C vitamini suda çözündüğünden günün herhangi bir saatinde alınabilinir ama dozunu ikiye bölüp sabah - akşam olarak kullanıldığında daha etkili olabilir.

    VİTAMİN D

    VİTAMİN D

    D Vitamini yağ içeren yiyeceklerle alınmalıdır. Kahvaltıyla daha iyi olur çünkü akşam uykuya dalmanızı özellikle çocuklarda engelleyebilir.

    BALIK YAĞI

    BALIK YAĞI

    Balık yağı, Koenzim Q10, A ve E vitaminleri de yağda çözündüklerinden yemeklerle birlikte alınmalıdırlar.

    KOENSİM Q10

    KOENSİM Q10

    Koenzim Q10 bazı kişileri canlandırır, dolayısıyla kahvaltıyla birlikte alabilirsiniz.

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    b vitamini c vitamini magnezyum D vitamini vitamin balık yağı
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