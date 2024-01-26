Aldığınız vitaminlerin etkisini ikiye katlamak istiyorsanız dikkat! Hangi vitamin ne zaman alınır?

Vitaminler ve mineraller vücudumuzun düzgün çalışması için önemli unsurlardır. Bu değerli besinleri almanın sadece miktarı değil, aynı zamanda zamanlaması da büyük bir öneme sahiptir. Vitaminlerin etkisini ikiye katlamak ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği en iyi şekilde sağlamak için hangi vitaminin ne zaman alınması gerektiğine dair bilgiler haberimizde...
B grubu vitaminleri sinir sistemini uyarabildiğinden ve enerji verebildiğinden günün ilk yarısında alınması tavsiye ediliyor.
C vitamini suda çözündüğünden günün herhangi bir saatinde alınabilinir ama dozunu ikiye bölüp sabah - akşam olarak kullanıldığında daha etkili olabilir.
D Vitamini yağ içeren yiyeceklerle alınmalıdır. Kahvaltıyla daha iyi olur çünkü akşam uykuya dalmanızı özellikle çocuklarda engelleyebilir.
Balık yağı, Koenzim Q10, A ve E vitaminleri de yağda çözündüklerinden yemeklerle birlikte alınmalıdırlar.
Koenzim Q10 bazı kişileri canlandırır, dolayısıyla kahvaltıyla birlikte alabilirsiniz.