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    4. 'Altın alsalar daha karlı bence' Tanesi 100 TL! Şehir dışından gelip 3 tane alıp dönüyorlar... Anne adayları için satışa çıktı

    'Altın alsalar daha karlı bence' Tanesi 100 TL! Şehir dışından gelip 3 tane alıp dönüyorlar... Anne adayları için satışa çıktı

    02.02.2024 11:21 | Son Güncelleme:
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    Antalya'da daha çok anne adayları için satışa sunulan yeşil erik fiyatı ile cep yakıyor. Ortalama 20 gram olan adedi 100 TL’den satılıyor. 6 bin TL'lik 1 kg erik, yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor. Tezgahındaki en değerli ürün olduğunu söyleyen bir manav şehir dışından gelip 3 tane alanların olduğunu söyledi. Manav "Altınla yarışıyor fiyatı" derken fiyatını yüksek bulan biri de "Altın alsalar daha karlı bence. Eriğe bu kadar para verilmez. Eşim aşerseydi alırdım herhalde" dedi.

    Anne adaylarının mevsiminin dışında aşerdiği meyveler ve o meyveleri bulmaya çalışan baba adaylarının hikayeleri yıllardır sık sık dilden dile dolaşıyor. Artık pek çok meyveyi, mevsiminin dışında bulmak daha kolay olurken fiyatları ise adeta dudak uçuklatıyor. Özellikle kış aylarında anne adaylarının aşerdiği yeşil erik de fiyatıyla cep yakıyor. Mevsiminde olmadığı için soğuk hava depolarında sınırlı adette stoklanan yeşil erik, manav ve pazar tezgahına da adetle çıkarılıyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir manavda yeşil eriklerin tanesi 100 lira, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paketi 300 liradan satılıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    YEŞİL ERİĞİN TANESİ 100 LİRA

    60 adedin bulunduğu ve 6 bin liradan satışa sunulan eriğin kilogram fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.

    "GEÇENLERDE ŞEHİR DIŞINDAN BİR MÜŞTERİM GELDİ VE 3 TANE ALDI"

    "GEÇENLERDE ŞEHİR DIŞINDAN BİR MÜŞTERİM GELDİ VE 3 TANE ALDI"

    Tezgahındaki en değerli ürünün yeşil erik olduğunu söyleyen manav Osman Bayık, sık sık yeşil erik almak için baba adaylarının geldiğini söyledi. Kasımdan ocak ayına kadar geçen sürede eriğin fiyatının sürekli arttığını ve zor bulunan bir ürün olduğunu kaydeden Bayık, "Tane olarak satılıyor. Ortalama 1 tanesi 15- 20 gram geliyor. 3 adedi 300 lira. Geçenlerde şehir dışından bir müşterim geldi ve 3 tane aldı" dedi.

    "ALTINLA YARIŞIYOR FİYATI"

    "ALTINLA YARIŞIYOR FİYATI"

    Bayık, kargoyla adreslere yeşil erik gönderdiklerini de söyledi. Anne adaylarının istekleri nedeniyle sürekli soğuk hava depolarında yeşil erik bulundurduklarını aktaran Bayık, "Kimi pahalı buluyor almıyor ama çoğunlukla da alıyorlar. 60 erik 1 kilo geliyor. 1 kilosu 6 bin lira. Herkes tane hesabıyla alıyor. Altınla yarışıyor fiyatı" diye konuştu.

    "ALTIN ALSALAR DAHA KARLI BENCE"

    "ALTIN ALSALAR DAHA KARLI BENCE"

    Yeşil eriğin fiyatını yüksek bulan Hüseyin Sevinç, "Ben yemem ama hamile olanlar için alınabilir. Altın alsalar daha karlı bence. 3 gram altın daha mantıklı, eriğe bu kadar para verilmez. Eşim aşerseydi alırdım herhalde" dedi.

    "GÜNDE 15-20 KİŞİ GELİP ALIYOR"

    "GÜNDE 15-20 KİŞİ GELİP ALIYOR"

    Antalya Toptancı Hal Kompleksi'nde de bazı komisyoncularda yeşil erik bulunuyor. Yeşil eriğin fiyatının halde de yüksek olduğunu anlatan komisyoncu Bünyamin Gengertepe, günlük gelip satın alan baba adayı müşterilerinin olduğunu söyledi.

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    erik fiyatları hamile yeşil erik dudak
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