'Altın alsalar daha karlı bence' Tanesi 100 TL! Şehir dışından gelip 3 tane alıp dönüyorlar... Anne adayları için satışa çıktı

Anne adaylarının mevsiminin dışında aşerdiği meyveler ve o meyveleri bulmaya çalışan baba adaylarının hikayeleri yıllardır sık sık dilden dile dolaşıyor. Artık pek çok meyveyi, mevsiminin dışında bulmak daha kolay olurken fiyatları ise adeta dudak uçuklatıyor. Özellikle kış aylarında anne adaylarının aşerdiği yeşil erik de fiyatıyla cep yakıyor. Mevsiminde olmadığı için soğuk hava depolarında sınırlı adette stoklanan yeşil erik, manav ve pazar tezgahına da adetle çıkarılıyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir manavda yeşil eriklerin tanesi 100 lira, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paketi 300 liradan satılıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır