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  4. Altınok'un mal varlığı tartışmaları devam ediyor! Antalya'da 600 evi var mı? Bu sözlerle açıkladı

Altınok'un mal varlığı tartışmaları devam ediyor! Antalya'da 600 evi var mı? Bu sözlerle açıkladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2024 23:56
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Siyasette son günlerin tartışması mal varlığı beyanları oldu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Turgut Altınok mal beyanlarını kamuoyuna duyurdu. En çok konuşan isim ise Turgut Altınok oldu. Daha sonra Gazeteci Murat Ağırel Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin olduğunu iddia etti. Altınok iddialara kayıtsız kalmayarak açıklama yaptı ve 600 evinin olduğu iddiaları sert bir dille yalanladı. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğu ve Antalya'da 600 evinin bulunduğu haberlerinin yalan olduğunu bildirdi.

"GERÇEK DIŞI, İFTİRA"

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı, seçim sathı mailinde seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberlerin yer aldığını belirtti.

Turgut Altınok, "Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan gerçek dışı, yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya'da 600 evim bulunduğudur." ifadelerini kullandı.

ANKET VURGUSU: SONUÇ LEHİMİZE DÖNMÜŞTÜR

ANKET VURGUSU: SONUÇ LEHİMİZE DÖNMÜŞTÜR

Her iki haberin de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalar olduğunu anlatan Altınok, "Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine, sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

"SİYASETE GİRMEDEN KAZANILMIŞ..."

"SİYASETE GİRMEDEN KAZANILMIŞ..."

Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığının tartışılmasının abesle iştigal olduğunu belirten Altınok, belediye başkanlığı döneminde mal varlığının artmadığını, aksine azaldığını kaydetti.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Bunların tamamının külliyen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu aktaran Altınok, "Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren, panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır." bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel mal varlığı turgut altinok
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