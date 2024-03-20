Altınok'un mal varlığı tartışmaları devam ediyor! Antalya'da 600 evi var mı? Bu sözlerle açıkladı

ANKET VURGUSU: SONUÇ LEHİMİZE DÖNMÜŞTÜR

Her iki haberin de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalar olduğunu anlatan Altınok, "Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine, sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.