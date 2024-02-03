HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aman dikkat! Kanseri işaret eden 3 önemli belirtiyi uzman isim paylaştı

Aman dikkat! Kanseri işaret eden 3 önemli belirtiyi uzman isim paylaştı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser, tek bir hücreden başlayarak, vücutta bazı anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve diğer dokuları istila etmelerine verilen addır. Kanser tek tip bir hastalık olmayıp, yüzden fazla türü vardır. İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, ağrı, kanama ve şişliğin kanseri erken teşhis etmede önemli belirtiler olduğunu söyledi.

Kanser vücuttaki bazı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaya başlamasıyla oluşur. Bu anormal hücreler diğer organlara da giderek buralarda da tümörler oluşturabilirler. Matastaz dediğimiz bu yayılımlar hayati organlara ( beyin, akciğer, kalp, karaciğer gibi ) gittiklerinde ölüme yol açarlar.

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, “Erken teşhis için vücuttaki değişimleri dikkatli bir şekilde takip etmek gerektiğini unutmamalıyız” diyerek önemli bilgiler paylaştı.

Keşfet

TEDAVİDE BAŞARI ORANLARI ARTIYOR

TEDAVİDE BAŞARI ORANLARI ARTIYOR

Özellikle son 20 yılda stresli hayat, obezite, çevre kirliliği, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi gibi faktörlerin etkisi ile kanserin görülme sıklığında belirgin bir artış olduğunu anlatan Doç. Dr. Haksöyler, “Ancak bu artışın nedenleri arasında sağlık taramalarının günümüzde daha fazla yapılması ve teknolojinin ilerlemesi de önemli bir yer tutmaktadır. Buna rağmen, erken teşhis konusunda daha bilinçli olunması ve tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde kanser vakalarının iyileşme oranlarında da olumlu gelişmeler yaşanmaktadır” diye konuştu.

VÜCUTTAKİ DEĞİŞİMLER TAKİP EDİLMELİ

VÜCUTTAKİ DEĞİŞİMLER TAKİP EDİLMELİ

Kanseri erken dönemde fark ederek tedavide geç kalmamak için düzenli tarama testlerini yaptırmanın yanı sıra vücudumuzdaki muhtemel değişimleri de gözden kaçırmamamız gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Haksöyler, kanserin öne çıkan 3 önemli belirtisini şöyle sıraladı:

1- AĞRI

1- AĞRI

Vücudun en sık verdiği uyarılardan biri olan ağrı, birçok sebepten dolayı gelişebilir. Bu nedenlerden biri de kanserdir. Kan damarlarında tıkanmaya bağlı dolaşım bozukluğu ya da vücutta gelişen bir tümörün sinirlere bası yapması gibi nedenler ağrıya yol açabilir. Ya da örneğin omuz, göğüs veya sırt ağrıları akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

2- KANAMA

2- KANAMA

Tükürükte veya balgamda kan gelmesi ilk anda akciğer kanserini akla getirir. Bu durum üst solunum yolları ile ilgili bir kanserden de kaynaklanabilir. Makattan kan kaybı ise kolon kanserinin belirtilerinden biri olabilir. İdrardan kan gelmesi, mesane, böbrek veya diğer idrar yolları kanserlerinin işaretleri arasında yer alırken kadınlarda vajinal kanamaların nedenleri arasında rahim veya rahim ağzı kanseri öne çıkar.

3- ŞİŞLİK

3- ŞİŞLİK

Vücutta oluşabilecek şişlikler de kanserin önemli belirtileri arasında yer alır. Yumuşak dokuda ya da kemiklerde gelişen tümörler kendilerini şişlikle belli ederler. Boyun, koltuk altı ve kasıklarda lenf bezlerinin şişmesi lenfoma sebebiyle olabilir. Kanser veya lenfoma nedenli lenf bezi büyümeleri genellikle ağrısız bir şekilde seyreder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kanser
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.