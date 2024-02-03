Aman dikkat! Kanseri işaret eden 3 önemli belirtiyi uzman isim paylaştı

Kanser vücuttaki bazı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaya başlamasıyla oluşur. Bu anormal hücreler diğer organlara da giderek buralarda da tümörler oluşturabilirler. Matastaz dediğimiz bu yayılımlar hayati organlara ( beyin, akciğer, kalp, karaciğer gibi ) gittiklerinde ölüme yol açarlar.

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, “Erken teşhis için vücuttaki değişimleri dikkatli bir şekilde takip etmek gerektiğini unutmamalıyız” diyerek önemli bilgiler paylaştı.

