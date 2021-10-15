Amasya Valisi "4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın mermer ve çeşitli sektörlerdeki fabrikaların eleman ihtiyacıyla ilgili sözlerinin gündem olduğu kentte mermer firmalarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: ELEMAN BULAMIYORUZ

Amasya Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Ufuk Şeker, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın sözleriyle gündeme gelen konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN 200 KİŞİYE HAZIR İŞ VAR" “Yaklaşık 4 bin TL maaş veriyorlar. Ancak çalışacak eleman bulunamıyor ya da iş beğenmiyorlar" sözleri gündem olan Amasya Valisi Masatlı’ya sektörün kanayan yarasına değindiği için teşekkür eden Ufuk Şeker, “Bölgemizde 20’nin üstünde mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firma bulunmaktadır. 1500’den fazla kişi de istihdam edilmektedir. Şu an 200 kişiye hazır iş var. Ama maalesef eleman bulamıyoruz” dedi.

Yurt dışına ürün satan bazı firmaların eleman yetersizliği nedeniyle vardiya artıramazken üretimde dünya standartlarındaki makinelerin kullanıldığına değinen Şeker, “Sektörde yeni işe giren bir kişiye asgari ücretten başlayıp 4 bin lira civarına kadar maaş verilmektedir. Bunun içinde yol ve yemek ücreti de vardır. Ayrıca mesai ücretleri de verilmektedir” diye konuştu.

"MERMERİN ADINDAN KORKUYORLAR" Amasya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mermer fabrikasında insan kaynakları müdürlüğü yapan Kamile Gökcan, “Mermerin adından korkuyorlar. Böyle bir algı olduğu için eleman bulamıyoruz. Oysaki 100 çalışanımızdan 25’i kadın. Gerçekten 50 erkeğe bedel çalışıyorlar. Planlama konusunda inanılmaz iyiler. Aidiyet duyguları çok yüksek” şeklinde konuştu.