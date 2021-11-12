Anı yakalamak onların işi! İşte 2021'de çıkan en iyi kameralı telefonlar

En iyi kameralı akıllı telefonlar 2021'de de, tüketicilerin trendi haline geldi. 2021'de Apple, Xiaomi, Oppo ve Huawei gibi çeşitli tanınmış akıllı telefon markalarının neredeyse tamamı, ürettikleri telefonların fotoğrafçılık ve video yeteneklerini geliştirmek için yeni yaklaşımlar ve yeni teknolojiler benimsedi. Üstelik tedarik zincirinde yaşanan sorunlar da firmaları en iyi kamera performansı sunmak konusunda geri adım attırmadı. Hal böyle olunca, tüketiciler için en iyi kameralı telefonu seçme görevi oldukça zorlaştı. Fakat bu zorluğu aşmanız mümkün. Çünkü biz sizin için 2021'de çıkan en iyi kameralı telefonları sıraladık.