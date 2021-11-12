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  4. Anı yakalamak onların işi! İşte 2021'de çıkan en iyi kameralı telefonlar

Anı yakalamak onların işi! İşte 2021'de çıkan en iyi kameralı telefonlar

12.11.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi kameralı telefonlar 2021'de tüketicilerin yeni bir telefon alırken aradığı kriterlerden biri oldu. Yıl boyu çıkan birden fazla model ile en iyi kameralı telefonu seçmek zor bir görev haline geldi. Fakat bu zorluğu hazırladığımız liste ile aşmanız mümkün. Peki 2021'de çıkan en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar hangileri?

En iyi kameralı akıllı telefonlar 2021'de de, tüketicilerin trendi haline geldi. 2021'de Apple, Xiaomi, Oppo ve Huawei gibi çeşitli tanınmış akıllı telefon markalarının neredeyse tamamı, ürettikleri telefonların fotoğrafçılık ve video yeteneklerini geliştirmek için yeni yaklaşımlar ve yeni teknolojiler benimsedi. Üstelik tedarik zincirinde yaşanan sorunlar da firmaları en iyi kamera performansı sunmak konusunda geri adım attırmadı. Hal böyle olunca, tüketiciler için en iyi kameralı telefonu seçme görevi oldukça zorlaştı. Fakat bu zorluğu aşmanız mümkün. Çünkü biz sizin için 2021'de çıkan en iyi kameralı telefonları sıraladık.

İŞTE 2021'DE ÇIKAN EN İYİ KAMERALI TELEFONLAR

1- iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

1- iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max
Apple'ın Pro iPhone'ları iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Telefonlarda 12 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera ve 12 MP geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca sinematik mod, gece modu yeteneklerinin yanı sıra, 3 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma, 6 kat optik zoom aralığı ve 15 kata kadar dijital zoom mevcut. Tabii derinlik ölçmeye yardımcı olan LiDAR tarayıcıyı da unutmayalım. Diğer özellikler ise şöyle sıralanıyor: 4K video 24/30/60fps, 1080p 30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (60fps'ye kadar), ProRes video çekimi

2- Huawei P50 Pro

2- Huawei P50 Pro
Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni modeli, arka tarafında 50 MP f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kamera, 40 MP f/1.6 diyafram açıklığı sunan ikincil bir kamera, 13 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, 64 MP (f/3.5) telefoto kamera sunuyor. Huawei P50 Pro'nun DxOMark'tan 144 puan aldığını ve şimdilik listenin zirvesinde yer aldığını belirtelim.

3- Samsung Galaxy S21 Ultra

3- Samsung Galaxy S21 Ultra
Arka kameralar: 108 MP (f/1.8) ana kamera + 10 MP (f/4.9 + 10x optik zoom) periskop telefoto kamera + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera + 10 MP (f/2.4 + 3x optik zoom) telefoto kamera - Özellikler: 100x'e kadar dijital zoom, yönetmenin bakışı özelliği, 8K video 24fps video çekimi, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps

4- Xiaomi Mi 11 Ultra

4- Xiaomi Mi 11 Ultra
Arka kameralar: 50MP (f/1.95) geniş açılı ana kamera + 48MP (f/2.2), 128 derece ultra geniş açılı kamera + 48MP (120x dijital zoom, 10x hibrit zoom, 5x optik zoom) telefoto kamera - Özellikler: 8K video 24 fps, HDR 10'u destekler, 4K video: 60fps / 30fps, HDR 10+'ı destekler, ağır çekim video

5- Vivo X70 Pro+

5- Vivo X70 Pro+
Arka kameralar: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 8 MP (f/3.4 + 5x optik zoom) periskop telefoto kamera, 12 MP (f/1.6 + 2x optik zoom) telefoto kamera + 48 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera - Özellikler: Zeiss lensler, 8K video 30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Google Samsung Xiaomi
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