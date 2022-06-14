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  4. Ankara yine göle döndü! Başkentte sel felaketi bitmiyor... "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?"

Ankara yine göle döndü! Başkentte sel felaketi bitmiyor... "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?"

14.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara günlerdir kuvvetli sağanak yağışlara esir düştü. Geçtiğimiz günlerde dört kişinin sel sırasında yaşamını yitirmesinin ardından bugün de kent çapında kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Caddeler göle döndü, araçlar yolda, pek çok noktada su baskınları yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yağışların en etkili olduğu bölgelerden Akyurt'u havadan incelerken Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de su basan noktalardan biri oldu.

Ankara'da etkili olan selden Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de nasibini aldı. Binasını su basan büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?" dendi. Öte yandan kent genelinde vatandaşların sularla mücadelesini sürdürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Ankara'da yine sel paniği! Büyükelçiliği de su bastı

Başkentte 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bugün öğleden sonra yine sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur, Ankara'nın birçok ilçesinde etkili olurken caddeler yine göle döndü.
Alışveriş merkezinin önünde oluşan su birikintisi nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Akyurt, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.
Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çankaya ilçesinde alışveriş merkezi ile fabrikayı da su bastı.
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Anahtar Kelimeler:
sel Ankara
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