Ankara yine göle döndü! Başkentte sel felaketi bitmiyor... "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?"

Ankara'da etkili olan selden Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de nasibini aldı. Binasını su basan büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?" dendi. Öte yandan kent genelinde vatandaşların sularla mücadelesini sürdürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Ankara'da yine sel paniği! Büyükelçiliği de su bastı

Başkentte 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bugün öğleden sonra yine sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur, Ankara'nın birçok ilçesinde etkili olurken caddeler yine göle döndü.

Alışveriş merkezinin önünde oluşan su birikintisi nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Akyurt, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.