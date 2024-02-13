HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anne ve kızı azmettirdi, oğlu öldürdü! Ünlü balık restoranında babaya aile infazı! Elindeki kanla teslim olmuştu, ikinci bıçak detayı her şeyi değiştirdi

Anne ve kızı azmettirdi, oğlu öldürdü! Ünlü balık restoranında babaya aile infazı! Elindeki kanla teslim olmuştu, ikinci bıçak detayı her şeyi değiştirdi

13.02.2024 08:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Güzelbahçe'deki Ayfer Abla Balık Restoranı'nı işleten Haşmet Gürkan, 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından 28 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 2022 yılında yaşanan korkunç olay sonrası katil zanlısı ellerindeki kanla teslim olurken; tespit edilen ikinci bıçak detayı soruşturmanın seyrini değiştirdi. Korkunç olayda aile içi babaya infaz şüphesi üzerinde duran ekipler, anne Ayfer ve kızı Evrim Gürkan hakkında azmettirici oldukları iddiasıyla soruşturma başlattı.

İzmir Güzelbahçe'deki ünlü Ayfer Abla Balık Restoranı'nda 2022 yılında korkunç bir olay meydana geldi. Ünlü balık restoranın işletmeciliğini yapan 54 yaşındaki Haşmet Gürkan, oğlu tarafından 28 bıçak darbesiyle öldürüldü.

JHKLHL


Keşfet

İzmir Güzelbahçe'deki ünlü Ayfer Abla Balık Restoranı'nda 2022 yılında korkunç bir olay meydana geldi. Ünlü balık restoranın işletmeciliğini yapan 54 yaşındaki Haşmet Gürkan, oğlu tarafından 28 bıçak darbesiyle öldürüldü.

İKİNCİ BIÇAK DETAYI

İKİNCİ BIÇAK DETAYI

30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan, cinayet sonrası polise teslim olurken, ikinci bıçak detayı sis perdesini aralamaya başladı.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı kesinleşmişti.

ELLERİ KANLI ŞEKİLDE TTESLİM OLMUŞ 'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASINA BULUNMUŞTU

ELLERİ KANLI ŞEKİLDE TTESLİM OLMUŞ 'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASINA BULUNMUŞTU

Yeni Asır'ın haberine göre katil evlat Devrim Gürkan'ın çelişkili ifadeleri ve cinayette başka bir bıçağın daha kullanıldığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayın peşini bırakmadı.

Korkunç olay sonrası elleri kanlı şekilde polise teslim olan Gürkan, ilk ifadesinde küçük yaşta cinsel saldırıya uğradığını, mahkemede ise sigortasız ve para almadan çalıştırıldığını öne sürmüştü.

AİLE İÇİ İNFAZ ŞÜPHESİ! ANNE VE KIZI GÖZALTINDA

AİLE İÇİ İNFAZ ŞÜPHESİ! ANNE VE KIZI GÖZALTINDA

Evrim Gürkan'ın cinayetle ilgili anlatımları ve olay gecesi ortadan kaybolması şüpheleri artırırken savcılık, 3 çocuk babası talihsiz adamı öldüren öz evladını cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer ile kızı Evrim Gürkan hakkında iki ayrı soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aile yakınlarının avukatı Faruk Çalışkan ise sanığın cinayeti planlayarak ve birilerinin yardımı ile işlendiğini düşündüklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkçı İzmir
En Çok Okunan Haberler
İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

Başakşehir Belediyesi başsağlığı mesajında 'İBB' dedi! Tepki...

Başakşehir Belediyesi başsağlığı mesajında 'İBB' dedi! Tepki...

Şimdi de Volkan Demirel çıkışı! 'Kesin kazanır' diyerek ilk kez açıkladı

Şimdi de Volkan Demirel çıkışı! 'Kesin kazanır' diyerek ilk kez açıkladı

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Canlı yayında son anketi 'Böyle bir şey görmedim' diyerek açıkladı

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Canlı yayında son anketi 'Böyle bir şey görmedim' diyerek açıkladı

Patronundan ahlaksız teklif! "1 gece..."

Patronundan ahlaksız teklif! "1 gece..."

'Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'

'Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.