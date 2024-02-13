Anne ve kızı azmettirdi, oğlu öldürdü! Ünlü balık restoranında babaya aile infazı! Elindeki kanla teslim olmuştu, ikinci bıçak detayı her şeyi değiştirdi

ELLERİ KANLI ŞEKİLDE TTESLİM OLMUŞ 'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASINA BULUNMUŞTU

Yeni Asır'ın haberine göre katil evlat Devrim Gürkan'ın çelişkili ifadeleri ve cinayette başka bir bıçağın daha kullanıldığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayın peşini bırakmadı.

Korkunç olay sonrası elleri kanlı şekilde polise teslim olan Gürkan, ilk ifadesinde küçük yaşta cinsel saldırıya uğradığını, mahkemede ise sigortasız ve para almadan çalıştırıldığını öne sürmüştü.

