Antalya’da çok acı olay! 3 aylık bebeği can verdi! Annesi sinir krizi geçirdi…

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Şeval Çalı, 3 aylık bebeği Meva'yı uyuttuktan sonra sınava girmek için babası ile okula gitti. İddiaya göre, Meva'nın yattığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.