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  4. Antalya’da çok acı olay! 3 aylık bebeği can verdi! Annesi sinir krizi geçirdi…

Antalya’da çok acı olay! 3 aylık bebeği can verdi! Annesi sinir krizi geçirdi…

20.03.2024 15:04
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Antalya’da yürek yakan bir olay yaşandı. 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında 3 aylık Meva öldü, sınavdan dönen annesi haberi alınca sinir krizi geçirdi. Acı haberi alarak eve gelen anne Şeval Çalı’yı ailesi ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı ancak acılı annenin minik yavrusunun tabutunu görmesi ile birlikte bir kez daha dünyası başına yıkıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binanın son katında çıkan yangında 3 aylık Meva Çalı, hayatını kaybetti. Acı haberi duyup sınav için gittiği okuldan dönen annesi Şeval Çalı, sinir krizi geçirdi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Şeval Çalı, 3 aylık bebeği Meva'yı uyuttuktan sonra sınava girmek için babası ile okula gitti. İddiaya göre, Meva'nın yattığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde bulunan anneanne ile dayı, Meva'yı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren dayı ve anneanne, çatıya çıktı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alevleri söndürüp, içeri giren ekipler, Meva'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

TABUTU GÖRÜNCE YİNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

TABUTU GÖRÜNCE YİNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak eve gelen Şeval Çalı, ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Çalı'yı ailesi ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeval Çalı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastaneden dönen Çalı, çocuğunun tabutunun görünce bir kez daha sinir krizi geçirdi.

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antalya yangın Muratpaşa
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