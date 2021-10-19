Antalya'da deprem! 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

"Deprem mi oldu?" sorusu 19 Ekim gününde merak ediliyor. Ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından duyuruldu. Son olarak Antalya'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu?

19 EKİM NEREDE DEPREM OLDU?

19 Ekim günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanmış olan verilere göre, bugün Kaş, Antalya’da saat 08:32:35’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 36.10 kilometre olduğu kaydedildi. Aynı şekilde Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre ise Akdeniz'de saat 08:32:29'da büyüklüğü 6.1 bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini de 28.4 kilometre olarak açıkladı.