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Antalya'da deprem! 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

19.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün çeşitli illerde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. 19 Ekim günü Antalya'da hissedilen şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından açıklandı. Akdeniz başta olmak üzere çeşitli illerde depremler meydana geldi. Peki 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

"Deprem mi oldu?" sorusu 19 Ekim gününde merak ediliyor. Ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından duyuruldu. Son olarak Antalya'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki 19 Ekim 2021 nerede deprem oldu?

19 EKİM NEREDE DEPREM OLDU?

19 Ekim günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanmış olan verilere göre, bugün Kaş, Antalya’da saat 08:32:35’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 36.10 kilometre olduğu kaydedildi. Aynı şekilde Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre ise Akdeniz'de saat 08:32:29'da büyüklüğü 6.1 bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini de 28.4 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli'nin verilerine göre bugün Akdeniz'de, Ege'de, Konya ve Denizli gibi çeşitli illerde depremler meydana geldi. Girit Adası ise 2.8 ile sallandı. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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deprem kandilli rasathanesi

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