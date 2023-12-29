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  4. Antalya'da eşi seviyor diye üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor! Ünü 3 ülkeye yayıldı...

Antalya'da eşi seviyor diye üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor! Ünü 3 ülkeye yayıldı...

29.12.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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Antalya'da emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan için tropik meyve papayanın en çok talep gören cinsini üretmeye başladı. Uysal yıl boyunca ürün aldığı ve getirisi yüksek olan papayı iç pazarın yanı sıra 3 ülkeye de ihraç etmeye başladı. Kurduğu bir dönüm serada 10 ağaçla başladığı yetiştiriciliğe 185 ağaçla devam eden Uysal taleplere yetişemeyince iğer üreticilerden de ürün satın alarak talebi karşılamaya çalıştığını söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği papayayı üretmek için pandemi döneminde dikim yapmaya başladı. Uysal'ın hobisi kazanca dönüştü. Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a ihracat yapan Uysal, "Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek" dedi. Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini bilgisini veren Uysal taleplere yetişemediğini söyledi.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği papayayı üretmek için pandemi döneminde dikim yapmaya başladı. Uysal'ın hobisi kazanca dönüştü. Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a ihracat yapan Uysal, "Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek" dedi. Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini bilgisini veren Uysal taleplere yetişemediğini söyledi.

HOBİSİNİ TİCARETE DÖNÜŞTÜRDÜ

HOBİSİNİ TİCARETE DÖNÜŞTÜRDÜ
Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği papayayı üretmek için Covid-19 salgını döneminde hobi olarak 230 metrekare alana dikim yaptı. Aldıkları ilk ürünleri kendileri tüketen Uysal çifti, sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde yerleşik Uzak Doğululardan yoğun talep alınca hobilerini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Kurduğu bir dönüm serada 10 ağaçla başladığı yetiştiriciliğe 185 ağaçla devam eden Uysal, uzun denemeler sonucu Tayland'dan getirdiği tohumlardan Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretmeye başladı.

YIL BOYU MEYVE VERİYOR

YIL BOYU MEYVE VERİYOR
Yıl boyu meyve veren ağaçlardan, tanesi 1-7 kilogram arasında değişen ürün alan Uysal, yeni cinsle birim alandan da daha fazla getiri sağlıyor. Uysal, AA muhabirine, lif oranı, vitamin, mineral ve güçlü antioksidan özelliğine sahip papaya üretimini hobiden çıkararak ticari boyuta taşıdığını, bir ağaçtan yıllık 50-60 kilogram ürün aldığını söyledi.

ÜNÜ 3 ÜLKEYE YAYILDI

ÜNÜ 3 ÜLKEYE YAYILDI
Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini dile getiren Uysal, yetiştirdiklerinin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak talebi karşılamaya çalıştığını belirtti. Papayanın sarısının meyve, yeşilinin sebze olarak satıldığını anlatan Uysal, "Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a gönderiyorum. Özellikle Gürcistan'dan yoğun talep var, orada çok fazla Uzak Doğu restoranı var. Türkiye'de yaşayan Uzak Doğululardan da talep çok." diye konuştu.

TOHUMLARI TAYLAND'DAN GETİRTTİLER

TOHUMLARI TAYLAND'DAN GETİRTTİLER
Önce iki tür papaya denediklerini ve istenilen ürünü alamadıklarını dile getiren Uysal, şunları kaydetti: "İki defa seradaki tüm ürünleri sökmek zorunda kaldık. Tayland'dan tohum getirip, profesyonel fidecilerde çimlendirdik. Yeni denediğimiz türde çok başarılı olduk. Bu ürün çok ciddi talep görüyor. Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek. Papayanın anavatanı Güney Amerika'da papaya Hindistan cevizi gibi yuvarlaktır. Ancak bizden talep edilen uzun cinsiydi. Daha çok salatada kullanıyorlar. Yeşil olarak satıyoruz. Örtü altında olması kışın soğuktan koruyor. Papaya, doluyu, aşırı yağmuru sevmez, dibinin çamur olmaması gerekiyor. Çamur olduğunda kökten çabuk çürüyor, ağaç ölüyor. Onun için bakımı özenle yapılmalı."
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Anahtar Kelimeler:
antalya fiyat papaya üretim
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