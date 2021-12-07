Antalya'da fırtına kâbusu! Köprü çöktü, ağaçlar devrildi, dalga boyu 3 metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, günün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
35 KENTTE SARI VE TURUNCU KOD UYARISI
Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
PROF. DR. ORHAN ŞEN: LODOS DEVAM EDECEK
CNN Türk Meteoroji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında son Hava Durumu raporunu anlattı, şu uyarılarda bulundu:
"Kıyı Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güney ve batısında yağışlar kuvvetli. Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Antalya, İzmir, Aydın, Bodrum, Marmaris'te, Burdur'un güney ve batısında şiddetli yağış bekleniyor. Kuvvetlinin bir ötesi şiddetli yağış bekleniyor. Kışa girdik. Bu sene güneyli akımlardan kurtulamıyor Türkiye... Bizim bölgemizde yüksek basıncın etkisi sürüyor. Yüksek basınç etkisi biraz daha sürecek gibi görünüyor.
Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesi sıcak olduğu için gök gürültülü yağışları getiriyor. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesi de sıcak olduğu için güneyli rüzgarlar, lodos hakim. Lodos daha devam edecek. Doğu Anadolu haricinde güneyde şiddetli rüzgarların etkisindeyiz.
İSTANBUL'DA SICAKLIK YARIN DÜŞECEK, CUMA TEKRAR YÜKSELECEK
İstanbul'da bugün aralıklı yağmur var. Bir bakarsınız güneş, bir bakarsınız yağmur olabilir. Yarın da devam edecek. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. İstanbullular gökkuşağını seyredebilir. Yarın İstanbul'da sıcaklık 3-4 derece düşüyor, Cuma günü tekrar ısınıyor, 17-18 derecelere çıkıyor. Aralık'ın 15'ine kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor.
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