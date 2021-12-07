Antalya'da fırtına kâbusu! Köprü çöktü, ağaçlar devrildi, dalga boyu 3 metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, günün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.