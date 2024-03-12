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  4. Antalya'daki ormanı ısınmak için yakmış! Alevlerin arasında yerde yatarken bulundu, gören de duyan da şaşırdı

Antalya'daki ormanı ısınmak için yakmış! Alevlerin arasında yerde yatarken bulundu, gören de duyan da şaşırdı

12.03.2024 11:39
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Antalya'nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını panik yarattı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkardığından şüphelenilen kişi ise yanan alanda baygın halde yatarken bulundu. Orman muhafaza personelinin kurtardığı şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.

Antalya'da sabah saat 07.00 sılarında başlayan orman yangını panik yarattı. Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkisinde dumanlar yükselirken, orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

YERDE YATAN BİR KİŞİYİ FARK ETTİ

YERDE YATAN BİR KİŞİYİ FARK ETTİ

Öte yandan, ilk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını
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