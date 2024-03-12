Antalya'daki ormanı ısınmak için yakmış! Alevlerin arasında yerde yatarken bulundu, gören de duyan da şaşırdı

Antalya'da sabah saat 07.00 sılarında başlayan orman yangını panik yarattı. Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkisinde dumanlar yükselirken, orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.
Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.
1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, ilk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti.