Antalyalı genç 50 bin TL'lik aracına 140 bin TL'lik ses sistemi kurdurdu! Geceleri nöbet tutuyor

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana modifiye araç ve ses sistemi üzerine hayal kurardı. Emlak işi ile uğraşan Öztekin, günlük işlerinde kullandığı araçlarına bu ses sistemlerini kuramadı. Bunun üzerine Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil aldı. Gencin aracına müzik sistemleri kurucusu, Cüneyt Durkut tarafından 5 günde 140 bin TL değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi.

Otomobilin, kapıların, içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseldi. Kapıları açıldığı zaman yürüyen diskoyu andıran otomobil, görenlerin de dikkatini çekiyor.