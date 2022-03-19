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Antalyalı genç 50 bin TL'lik aracına 140 bin TL'lik ses sistemi kurdurdu! Geceleri nöbet tutuyor

19.03.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Furkan Öztekin 50 bin TL’lik aracına, hayali olan 140 bin TL’lik ses sistemi döşetti. Öztekin, “İçindeki ses sistemine çok masraf ettim. 140 bin TL değerinde aracın üzerinde ses sistemi var. Satmayı düşünmüyorum. Aracın başına bir şey gelmesin diye iş yerimin önüne kamera sistemi kurdurdum. Korkuyorum ses sistemi araçtan pahalı sonuçta. Bazen geceleri kamera olsa bile gidip iş yerimin önüne bakıyorum'' şeklinde konuşuyor.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana modifiye araç ve ses sistemi üzerine hayal kurardı. Emlak işi ile uğraşan Öztekin, günlük işlerinde kullandığı araçlarına bu ses sistemlerini kuramadı. Bunun üzerine Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil aldı. Gencin aracına müzik sistemleri kurucusu, Cüneyt Durkut tarafından 5 günde 140 bin TL değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi.

Otomobilin, kapıların, içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseldi. Kapıları açıldığı zaman yürüyen diskoyu andıran otomobil, görenlerin de dikkatini çekiyor.

''HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM''

Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine motife araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Furkan Öztekin, “ Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi.

''FİYATI YOK''

''FİYATI YOK''
Aracının ses sistemi olmadan piyasa değerinin 50-60 bin TL arasında olduğunu ifade eden Öztekin, “Ama içindeki ses sistemine çok masraf ettim. 140 bin TL değerinde aracın üzerinde ses sistemi var. Satmayı düşünmüyorum, bu benim hobi arabam. İçeride durmak değil, dışarıda bile ses sizi çok fazla etkileyebiliyor. Ama ben kimseyi rahatsız etmeden bize tahsis edilen fuar alanlarında, sakin sessiz yerlerde dinliyoruz” diye konuştu.
Bu şekilde ses sistemlerinin şehir içinde açılmasının rahatsız edici olabileceğinin altını çizen Öztekin, “ Kimseyi rahatsız etmeye, huzur bozmaya gerek yok. Bizde genelde uygun alanlarda açıyoruz, şehir içini tercih etmiyoruz” dedi.

KAMERA SİSTEMİ KURDURDU

KAMERA SİSTEMİ KURDURDU
Üzerindeki ses sisteminin aracından daha pahalı olduğunu vurgulayan Furkan Öztekin, “ Aracın başına bir şey gelmesin diye iş yerimin önüne kamera sistemi kurdurdum. Kameralarla izliyorum ama tedirgin olmuyor değilim. Korkuyorum ses sistemi araçtan pahalı sonuçta. Bazen geceleri kamera olsa bile gidip iş yerimin önüne bakıyorum. Günlük çalıştırıyorum. Arabanın her yerinde hoparlör olduğunu görenler bol bol fotoğraf çekiyor” diye konuştu.
Ses sistemine ailesinin ilk başlarda tepki gösterdiğini ifade eden Öztekin, “ “Ne olacak bu, neden bu kadar masraf ettin’ dediler. Sonradan onların da hoşuna gitti. Evimizin olduğu ortam uygun, kimseyi rahatsız etmeden kendimi eğleniyoruz” dedi. Öztekin, hayalini gerçekleştirdiği için aracını satmayı düşünmediğini gözünde bir fiyatının olmadığını belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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