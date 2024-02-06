KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. 'Antibiyotiklerin fayda etmediği tek mikrop' Uzman isimden önemli uyarı 'Hiçbir faydası olmadığını bilmemiz gerekir'

    'Antibiyotiklerin fayda etmediği tek mikrop' Uzman isimden önemli uyarı 'Hiçbir faydası olmadığını bilmemiz gerekir'

    06.02.2024 13:21 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi grip belirtilerini hissedenlerin en yakın zamanda bir hekime başvurmaları gerektiğini söyledi.

    KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, son günlerde acil servis ve polikliniklerde yoğunluğa neden olan ‘influenza’ yani halk arasındaki adıyla ‘grip’ hastalığı konusunda uyarılarda bulunarak tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    GRİP BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

    Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, "Halk arasında yaygın adıyla grip hastalığı olarak bilinen influenza, akut üst solunum enfeksiyonu olup antibiyotiklerin fayda etmediği tek bir mikrop grubuna aittir. Grip, öksürük ve hapşırma sonucu, içerisinde hastalığa neden olan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılması ile yayılır." dedi.

    Eyibilen "Hastalığın belirtileri birden başlamakta ve uzun sürebilmektedir. Özellikle akciğerde komplikasyonlar oluşabilmektedir. Hastada, ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve gibi yakınmalar baş göstermektedir." ifadelerini kullandı.

    Eyibilen, "Grip tedavisinde antibiyotiklerin başlangıçta hiçbir faydası olmadığını bilmemiz gerekir. Verilen ilaçlar hastalığın daha konforlu geçirebilmesini yöneliktir. En iyi tedavi de öncelikle istirahat, sağlıklı beslenme ve bulguların iyileşmesine yönelik ilaç tedavisidir. Gribe yönelik antiviral ilaç başlanması kararı doktor tarafından verilmelidir." şeklinde konuştu.

    Eyibilen, "Grip her hastada aynı şiddetle görünmeyebilir. Bu nedenle hastalığın ağır orta ve hafif derecede değerlendirilmesi gerekir ve ona göre tedavi yöntemi izlenmelidir. Kendinizde grip belirtileri varsa en yakın zamanda bir hekime başvurabilirsiniz" dedi. (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    grip grip belirtileri
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

    Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.