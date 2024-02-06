'Antibiyotiklerin fayda etmediği tek mikrop' Uzman isimden önemli uyarı 'Hiçbir faydası olmadığını bilmemiz gerekir'

Eyibilen, "Grip her hastada aynı şiddetle görünmeyebilir. Bu nedenle hastalığın ağır orta ve hafif derecede değerlendirilmesi gerekir ve ona göre tedavi yöntemi izlenmelidir. Kendinizde grip belirtileri varsa en yakın zamanda bir hekime başvurabilirsiniz" dedi. (İHA)