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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları...

13.09.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Binlerce öğrencinin katılımı ile 4 Eylül Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınavı tamamlandı. Sınav sonrası sonuçlar için yapılacak açıklama takip ediliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi...

4 Eylül tarihinde düzenlenen AÖF yaz okulu sınavı sonrası sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan AÖF sınavının sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler sonuçlarını takip etmeye koyuldu.
AÖF sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Ancak AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik henüz bir açıklama paylaşılmadı.
7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması beklenmekte.

YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. Başarı notu alt sınır değeri ise 35 olacak. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilmekte.
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sınav
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