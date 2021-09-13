AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları...

4 Eylül tarihinde düzenlenen AÖF yaz okulu sınavı sonrası sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan AÖF sınavının sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler sonuçlarını takip etmeye koyuldu.

AÖF sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Ancak AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik henüz bir açıklama paylaşılmadı.

7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması beklenmekte.