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AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı?

15.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL ek sınavın ne zaman yapılacağı, açık liseden mezun olamayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖL ek sınava girecek öğrenciler geçtiğimiz dönemlerde katılım ücretini belirtilen yerlere ödeyerek kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyordu.

Açık liseden mezun olamayan öğrencilerin gözleri, ek sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin gelecek duyuruya çevrildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi tarafından ek sınav kararı alınıp alınmadığı merak ediliyor.

AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

AÖL ek sınav sürecine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, güncel durum haberimizde yer alacaktır.
Ek sınav geçtiğimiz eğitim dönemlerinde, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için yapılıyordu.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL online sınav giriş sayfası 3 Temmuz'da öğrencilerin erişimine açılmıştı. AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.
Belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen online sınav 7 Temmuz 23.59 itibariyle son buldu. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, notunu "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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