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  4. Araç alacaklar dikkat! Bunu sakın yapmayın: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor

Araç alacaklar dikkat! Bunu sakın yapmayın: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor

13.01.2024 20:42 | Son Güncelleme:
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İkinci el araç almak isteyenlerin daha çok tercih ettiği experde 1 TL ile yapılan boya testleri gündem oldu. Araçta boya olup olmadığını anlamak için 1 TL ile kullanılarak otomobilde oluşan çizikler, on binlerce TL zarar yol açabiliyor. Yağmur suyu ve yıkamalarda sonucunda araçlarda çürümeler meydana geldiği aktarıldı. Bir araçta yapılan test sonucunda oluşan zararın 80 bin olduğu aktarıldı.

Otomobil satın almak isteyenler dikkat! Araçlarınızı expere götürdüğünüzde yaptırılan '1 TL' testi on binlerce TL'lik masrafa yol açabiliyor.

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1 TL ARAÇLARA ZARAR VERİYOR

1 TL ARAÇLARA ZARAR VERİYOR

Sadece 1 TL bir otomobile on binlerce TL'lik zarar verebilir mi? İşte soru bu... Cevabı da evet, maalesef zarar verebilir.

"BU ARAÇ 3-5 AYA PASLANIR"

"BU ARAÇ 3-5 AYA PASLANIR"

Bazı experler belki iyi niyetle, belki işi çok iyi bilmedikleri için araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar.Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.

"ARACIN KAPORTASINI ÇÜRÜTÜR"

"ARACIN KAPORTASINI ÇÜRÜTÜR"

Bir exper yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" dedi.

80 BİN TL ZARAR

80 BİN TL ZARAR

Show Haber'in haberine göre değişeni boyası olmayan bir araca 1 TL ile yapılan test sonucunda ortalama 80 bin TL zarar verildiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araç
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