Araç alacaklar dikkat! Bunu sakın yapmayın: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor

Otomobil satın almak isteyenler dikkat! Araçlarınızı expere götürdüğünüzde yaptırılan '1 TL' testi on binlerce TL'lik masrafa yol açabiliyor.
Sadece 1 TL bir otomobile on binlerce TL'lik zarar verebilir mi? İşte soru bu... Cevabı da evet, maalesef zarar verebilir.
Bazı experler belki iyi niyetle, belki işi çok iyi bilmedikleri için araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar.Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.
Bir exper yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" dedi.
Show Haber'in haberine göre değişeni boyası olmayan bir araca 1 TL ile yapılan test sonucunda ortalama 80 bin TL zarar verildiği ortaya çıktı.