Araç alacaklar dikkat! Bunu sakın yapmayın: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor

"ARACIN KAPORTASINI ÇÜRÜTÜR"

Bir exper yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" dedi.