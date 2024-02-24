Araştırma sonucu kanıtladı: Düzenli diş fırçalama zatürreye karşı koruyor!

Konu ile ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulunan, Periodontolog Doç. Dr. Onurcem Duruel, “Özellikle son yıllarda, solunum yolları ve solunum sistemiyle direkt bağlantısı olan ağız ortamının, solunum yolu hastalıkları ile ilişkisi ayrıntılı olarak inceleniyor.