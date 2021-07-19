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Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı?

19.07.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesine denk gelen Arefe günü (19 Temmuz) noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Noterde işi olan vatandaşlar, 19 Temmuz Pazartesi günü noterlerin kaça kadar olduğunu araştırıyor. Birçok vatandaş arama motorları üzerinden ‘Noterler Arefe günü açık mı?’ sorusunun yanıtını arıyor. Peki noterler Arefe günü açık mı?

Arefe gününün yarım gün olması sebebiyle, vatandaşlar noterlerin çalışma saatlerini merak ediyor. 20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 23 Temmuz Cuma tarihine kadar devam edecek. Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün olan Arefe günü ise, vatandaşlar noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki 19 Temmuz Arefe günü noterler açık mı?

Arefe günü noterler açık mı?

Kamu hizmeti sunan noterler, Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı için Adalet Bakanlığı personellerinin de idari izin ve resmi tatil nedeniyle 19 Temmuz Pazartesi günü tatil olacaklarından, noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.
Noterler, Arefe günü yarım gün olmasından dolayı 09:00 ile 13:00çalışmalarını sürdüreceklerdir.
Noterler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.
Hafta sonu müsait olan vatandaşların işlerini halledebilmesi için yeni dönemde geçilen nöbetçi noter uygulaması ile artık Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabiliyordu.
Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noter uygulaması rafa kalktı, 1 Temmuz normalleşme genelgesinde de henüz açılmasına dair bir karar yayınlanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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