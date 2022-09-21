Arkadaşı her şeyi itiraf etti, cinayetleri tüm ayrıntılarıyla anlattı! İstanbul'u karıştıran olayda şok detay: Başında mermi çekirdeğiyle yaşıyormuş

İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece’de peş peşe işlenen cinayetler ve yaralama olaylarında her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor. Şüpheli Güven Güler’in arkadaşı Ergül Maden ve yengesi Güllü Güler’i öldürüp, amcasının kızı Sevim Tepe ile eşi Adem Tepe’yi yaraladıktan sonra iki polis memurunu daha yaralaması olayında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıkmış ve aynı gün bir arkadaşının babasını da öldürdüğü öğrenilmişti. Güler’le birlikte gözaltına alınan 17 yaşındaki arkadaşı A.Ü. ifadesinde olaylar sırasında şüphelinin yanında olduğunu, iki cinayeti gördüğünü itiraf ederek tüm detayları anlattı. Öte yandan şüpheli Güven Güler’in başında uzun süredir bir mermi çekirdeği bulunduğu öğrenildi. İşte İstanbul'u birbirine katan seri cinayet ve yaralama olaylarıyla ilgili yeni detaylar...

İSTANBUL'DAKİ KAN DONDURAN OLAYDA YENİ İTİRAF VE GERÇEKLER

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ CİNAYETLERİ GÖRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Şüpheliyle birlikte gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etti. 17 yaşındaki A.Ü. ifadesinde şüpheliyle Ergül Maden'i öldürdükten sonra yolda karşılaştığını anlatarak, "Bana Küçükçekmece'de bir arkadaşımıza gitmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte oraya gittik. Kapıyı babası açtı. Ona arkadaşımızı sorduğumuzda bize 'Onu ne yapacaksınız. Evde yok' deyince Güven silahını çekerek onu vurdu" dedi. A.Ü. daha sonra onunla birlikte oradan kaçtıklarını anlattı.

"YENGESİNİ BİZİ İÇERİ ALMAYINCA ÖLDÜRDÜ" Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü. "Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık" dediği belirtildi.

"POLİSLERE KİMLİK SORUNCA ATEŞ ETTİ" Daha sonra kaçarken Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü. "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştıkları ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim" dediği öğrenildi.