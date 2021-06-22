Geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni adımlar açıklandı. Temmuz ayının başında uygulanacak kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı. Bu kapsamda askerlerin çarşı izinlerinin ne zaman tekrardan başlayacağı merak ediliyor. Peki Askerlik çarşı izinleri açıldı mı? Askerlerin çarşı yasağı ne zaman kalkar? İşte ayrıntılar...