Geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni adımlar açıklandı. Temmuz ayının başında uygulanacak kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı. Bu kapsamda askerlerin çarşı izinlerinin ne zaman tekrardan başlayacağı merak ediliyor. Peki Askerlik çarşı izinleri açıldı mı? Askerlerin çarşı yasağı ne zaman kalkar? İşte ayrıntılar...
Askerlik çarşı izinleri açıldı mı?
Yaklaşık bir yılı aşkın süredir koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ülkemizde de pandemi sürecinde belli başlı koronavirüs tedbirleri alınarak sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştı.
1 TEMMUZ KARARLARI AÇIKLANDI
Haziran ayının başında alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nda ise Temmuz aynına ilişkin kararlar açıklandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜMÜYLE KALDIRILDI
Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kararlara ilişkin olarak bir kaç başlığa değinerek aylardır uygulanan sokağa çıkma yasaklarını tümüyle kaldırılacağını açıkladı.
ASKERLERİN ÇARŞI İZİNLERİ AÇILDI MI?
Sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz 2021 itibariyle tamamen kaldırılacağının duyurulmasının ardından gözler askerlik görevini yerine getiren vatandaşların izinlerin yeniden uygulanıp, uygulanmayacağına çevrildi.