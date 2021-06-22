HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askerlik çarşı izinleri açıldı mı? Askerlerin çarşı yasağı ne zaman kalkar?

Askerlik çarşı izinleri açıldı mı? Askerlerin çarşı yasağı ne zaman kalkar?

22.06.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından askerlik izinleri merak konusu oldu. Temmuz ayına ilişkin alınan yeni kararların açıklanmasıyla askerlik görevini yapan vatandaşlar ise çarşı izinlerinin başlayıp, başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki Askerlik çarşı izinleri açıldı mı? Askerlerin çarşı yasağı ne zaman kalkar? Detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni adımlar açıklandı. Temmuz ayının başında uygulanacak kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı. Bu kapsamda askerlerin çarşı izinlerinin ne zaman tekrardan başlayacağı merak ediliyor. Peki Askerlik çarşı izinleri açıldı mı? Askerlerin çarşı yasağı ne zaman kalkar? İşte ayrıntılar...

Askerlik çarşı izinleri açıldı mı?

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ülkemizde de pandemi sürecinde belli başlı koronavirüs tedbirleri alınarak sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştı.

1 TEMMUZ KARARLARI AÇIKLANDI

1 TEMMUZ KARARLARI AÇIKLANDI
Haziran ayının başında alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nda ise Temmuz aynına ilişkin kararlar açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜMÜYLE KALDIRILDI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜMÜYLE KALDIRILDI
Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kararlara ilişkin olarak bir kaç başlığa değinerek aylardır uygulanan sokağa çıkma yasaklarını tümüyle kaldırılacağını açıkladı.

ASKERLERİN ÇARŞI İZİNLERİ AÇILDI MI?

ASKERLERİN ÇARŞI İZİNLERİ AÇILDI MI?
Sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz 2021 itibariyle tamamen kaldırılacağının duyurulmasının ardından gözler askerlik görevini yerine getiren vatandaşların izinlerin yeniden uygulanıp, uygulanmayacağına çevrildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı askerlik

En Çok Okunan Haberler

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Korkutan aşı açıklaması: Tükendi

Korkutan aşı açıklaması: Tükendi

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.