Asla ıslak saçla yatmamalısınız! Sebebini öğrenince bu alışkanlıktan hemen vazgeçeceksiniz... İşte mide bulandıran o neden

Rahatlatıcı bir duştan sonra, standart duş sonrası rutinlerinden olan saç kurutma işlemini yapmadan yatağa giren ve uykuya dalan pek çok kişi olabilir. Bu durum, genellikle bazı işlemleri yapmak için üşenenlerin sık başvurduğu bir yöntem olsa da uzmanlar ıslak saçla yatağa girmek konusunda uyarıyor. Nedeni ise biraz mide bulandırıcı...
Sebep ne olursa olsun ıslak saçla yatağa girmekten kaçınmanız gerektiğinin aslında iğrenç bir nedeni var. Dailystar'da yer alan habere göre; uyku uzmanları, insanları asla ıslak saçlarla yatağa girmemeleri veya yatakta kitap okurken ıslak saçlarını yatak başlığının arkasına koymamaları konusunda uyarıyor.
Çünkü ıslak saçlarınızın yatak başlığına karşı oluşturduğu sıcak ve nemli ortam, akarlar için mükemmel bir üreme alanı.
Ancak yatak başlığınızda saklanan tek şey akarlar değildir. Yatağınızın sıklıkla unutulan bu kısmı aynı zamanda tahtakurularına ve bakterilere de ev sahipliği yapıyor olabilir.
Yapılan bir ankete göre, insanların yüzde 53'ü yatak başlıklarını asla temizlemediklerini söylüyor; bu da çoğumuzun yataklarımızı bu istenmeyen misafirlerle paylaşıyor olabileceğimiz anlamına geliyor.
Islak saçınızı yatak başlığınıza yaslamak akarların üremesi için harika bir yer yaratabilir.