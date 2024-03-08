Asla ıslak saçla yatmamalısınız! Sebebini öğrenince bu alışkanlıktan hemen vazgeçeceksiniz... İşte mide bulandıran o neden

Rahatlatıcı bir duştan sonra, standart duş sonrası rutinlerinden olan saç kurutma işlemini yapmadan yatağa giren ve uykuya dalan pek çok kişi olabilir. Bu durum, genellikle bazı işlemleri yapmak için üşenenlerin sık başvurduğu bir yöntem olsa da uzmanlar ıslak saçla yatağa girmek konusunda uyarıyor. Nedeni ise biraz mide bulandırıcı...

