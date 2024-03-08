'Aslında düzenli işim ve iyi gelirim vardı ama...' Yoldan topladıklarıyla yapıp uluslararası ödül aldı! Dünya markası oldu

YOLDAN TOPLADIĞI ATIK CAMLA ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI

Taş, 2019'da İspanya'da bir katedralin restorasyonuna denk geldiğini ve inşaat atıkları arasındaki renkli camların ilgisini çektiğini anlatarak, "O camları görür görmez, 'Ne gibi mücevherler yapabilirim?' fikirleri kafamda uçuşmaya başladı. Zorla da olsa o atıkların içindeki camları alabildim. Sonra bu camları birer mücevher haline getirip, uluslararası bir yarışmaya gönderdim ve ödül aldım." diye konuştu.

Bu ödülün kendisine birçok kapı açtığına ve eserlerinin müzelerde sergilenmeye başladığına dikkati çeken Taş, Osmanlı motiflerinden esinlenerek yaptığı koleksiyonun Topkapı Sarayı ve Ayasofya'daki müze mağazalarında satışa sunulduğu bilgisini verdi.

