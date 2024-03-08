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    4. 'Aslında düzenli işim ve iyi gelirim vardı ama...' Yoldan topladıklarıyla yapıp uluslararası ödül aldı! Dünya markası oldu

    'Aslında düzenli işim ve iyi gelirim vardı ama...' Yoldan topladıklarıyla yapıp uluslararası ödül aldı! Dünya markası oldu

    08.03.2024 14:08
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    Cam sanatçısı Nermin Taş, evindeki atölyede atık camlardan yaptığı takılarla 5 yılda dünya markası haline geldi. Taş, 2019'da yoldan topladığı atık camlarla yaptığı takıyla uluslararası ödül aldığını da anlattı. 2018'de kendi şirketini kurduğunu vurgulayan Taş, "Aslında düzenli bir işim ve iyi de bir gelirim vardı. Bu konfor alanından çıkıp bir hayalin peşinden koşmak çok kolay olmadı" dedi.

    Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümünü bitirdikten sonra bir cam fabrikasında çalışmaya başlayan 36 yaşındaki Taş, işini severek yaparken kurumsal hayatın kendisine göre olmadığını anlayıp, hayallerinin peşinden koşmaya karar verdi. Kız kardeşleri ve annesinin yardımıyla 2018'de kendi şirketini kuran Taş, camdan ürettiği takılarla bir marka yaratarak, sosyal medya, alışveriş siteleri ve büyük mağazalarda satış yapıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    ATIK CAMLARDAN YAPTIĞI TAKILARLA DÜNYA MARKASI OLDU

    Nermin Taş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara örnek olacak başarı hikayesini AA muhabiriyle paylaştı.

    "CAMA OLAN MERAKIM HAYATIM BOYUNCA PEŞİMDEN GELDİ"

    "CAMA OLAN MERAKIM HAYATIM BOYUNCA PEŞİMDEN GELDİ"

    Camla ilk kez 6 yaşında kırdığı bir bardağın elini kesmesiyle tanıştığını ve o gün camın değişik yapısından çok etkilendiğini aktaran Taş, "Cama olan merakım hayatım boyunca peşimden geldi. Bu nedenle Kocaeli Üniversitesi Cam Seramik Bölümünde okumak istedim. Okurken bir taraftan da cam sanatçısı asistanlığı yaptım. Bu sırada cam sanatıyla tanıştım. Okul bittikten sonra bir cam fabrikasında ustabaşı olarak çalışmaya başladım. 8 yıl burada çalıştıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. Cam sanatına ilgim orada daha da arttı." dedi.

    İkinci fakülteyi bitirir bitirmez, 2018'de yüzde 90 devlet desteğiyle kendi şirketini kurduğunu vurgulayan Taş, şöyle devam etti:

    "Aslında düzenli bir işim ve iyi de bir gelirim vardı. Bu konfor alanından çıkıp bir hayalin peşinden koşmak çok kolay olmadı. Bu arada babam emekli işçiydi. Bizi çok zorluklarla okuttu. Ailem manen hep yanımdaydı ama madden yapabilecekleri çok bir şey yoktu. O da beni biraz korkutuyordu ama ilk adımı attıktan sonra her şey o kadar güzel ilerledi ki şimdi o korkuların boşuna olduğunu anlıyorum. Hayal kurmanın ve hayallerin peşinden koşmanın çok önemli olduğuna inanıyorum."

    YOLDAN TOPLADIĞI ATIK CAMLA ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI

    YOLDAN TOPLADIĞI ATIK CAMLA ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI

    Taş, 2019'da İspanya'da bir katedralin restorasyonuna denk geldiğini ve inşaat atıkları arasındaki renkli camların ilgisini çektiğini anlatarak, "O camları görür görmez, 'Ne gibi mücevherler yapabilirim?' fikirleri kafamda uçuşmaya başladı. Zorla da olsa o atıkların içindeki camları alabildim. Sonra bu camları birer mücevher haline getirip, uluslararası bir yarışmaya gönderdim ve ödül aldım." diye konuştu.

    Bu ödülün kendisine birçok kapı açtığına ve eserlerinin müzelerde sergilenmeye başladığına dikkati çeken Taş, Osmanlı motiflerinden esinlenerek yaptığı koleksiyonun Topkapı Sarayı ve Ayasofya'daki müze mağazalarında satışa sunulduğu bilgisini verdi.

    "PANDEMİDE 10 YILIN TASARIMINI YAPTIM"

    "PANDEMİDE 10 YILIN TASARIMINI YAPTIM"

    Özgüveninin arttığı ve marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediği dönemde dünyada baş gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle eve kapanmasını fırsata çevirdiğini kaydeden Taş, "O süreç boyunca tasarımlarıma devam ettim, önümüzdeki 10 yılın tasarımını yaptım diyebilirim. Bu süreci bir inziva ve meditasyon gibi geçirdim. Son derece verimli bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Atık takı cam
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