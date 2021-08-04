HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Aşure günü ne zaman? 2021 aşure hangi gün? Muharrem ayına kaç gün var?

Aşure günü ne zaman? 2021 aşure hangi gün? Muharrem ayına kaç gün var?

04.08.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında aşure gününün ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Aşure günü Muharrem orucunun da tutulduğu Muharrem ayında yer alıyor. Muharrem ayının faziletleri de araştırılıyor. Peki Aşure günü ne zaman? 2021 aşure hangi gün? Muharrem ayına kaç gün var? İşte ayrıntılar...

Aşure gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar Muharrem orucunun da tutulacağı Muharrem ayının tarihi ve faziletlerini araştırmaya başladı. Peki Aşure günü ne zaman, hangi gün olacak?

Aşure günü ne zaman?

Aşure gününün ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 Muharrem orucu ve Aşure gününü de içinde bulunduran Muharrem ayının başlayacağı tarih araştırılıyor.
Aşure gününün içerisinde yer aldığı "Muharrem" ayı hürmet edilen anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye şeklinde adlandırılan Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret ediyor.
Müslümanların ilgiyle takip ettiği Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 tarihine denk gelerek Çarşamba Günü gerçekleşecek.

Muharrem ayı ve orucunun önemi nedir?

Muharrem ayı ve orucunun önemi nedir?
Aşure gününün yer aldığı Muharrem ayı ile ilgili Resûlullah bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92).
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
aşure tarifi

En Çok Okunan Haberler

Tokyo 2020'de bir ilk! Öyle bir atlayış yaptı ki...

Tokyo 2020'de bir ilk! Öyle bir atlayış yaptı ki...

3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

Azra'nın katili Ayhan'ın ifadesi ortaya çıktı! Her satırı vahşet

Azra'nın katili Ayhan'ın ifadesi ortaya çıktı! Her satırı vahşet

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Manavgat'taki yangında 1 tutuklama

Manavgat'taki yangında 1 tutuklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.