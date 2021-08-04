Aşure günü ne zaman? 2021 aşure hangi gün? Muharrem ayına kaç gün var?

Aşure gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar Muharrem orucunun da tutulacağı Muharrem ayının tarihi ve faziletlerini araştırmaya başladı. Peki Aşure günü ne zaman, hangi gün olacak?

Aşure günü ne zaman?

Aşure gününün ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 Muharrem orucu ve Aşure gününü de içinde bulunduran Muharrem ayının başlayacağı tarih araştırılıyor.

Aşure gününün içerisinde yer aldığı "Muharrem" ayı hürmet edilen anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye şeklinde adlandırılan Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret ediyor.

Müslümanların ilgiyle takip ettiği Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 tarihine denk gelerek Çarşamba Günü gerçekleşecek.

Muharrem ayı ve orucunun önemi nedir? Aşure gününün yer aldığı Muharrem ayı ile ilgili Resûlullah bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)