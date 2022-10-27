HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor

27.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BURDUR'da Deniz Işlak (28), hobi olarak başladığı geri dönüşüm sanatında çöpten topladığı atık kartonlarla hayvan figürlerine dönüştürüyor.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da Deniz Işlak (28), hobi olarak başladığı geri dönüşüm sanatında çöpten topladığı atık kartonlarla hayvan figürlerine dönüştürüyor.
Burdur'da mobilya mağazası işleten Deniz Işlak'ın, boş zamanlarında atık kartonla yaptığı çalışmalar, çevresinden yoğun beğeni aldı. Sanata ilgisiyle tanınan Işlak, yaklaşık 6 yıl önce kardan heykeller yaptı, pandemi döneminde de kırmızı kil toprağından 'İzzet emmi' adını verdiği sandalyeye oturmuş erkek heykeliyle yoğun ilgi gördü.
Hobi amaçlı ahşap oymacılığı ve geri dönüşüm sanatıyla uğraşan Işlak, bazı market ve çöp konteynerlerinden topladığı kartonları hayvan figürlerine dönüştürdü. Atölyesinde topladığı kartonlardan gergedan kafası, kuş yapan Işlak, geyik kafası için çalışmalarına devam ediyor. Geri dönüşüm sanatına ilgi duyduğunu anlatan Işlak, "Hobi olarak geri dönüşüm sanatıyla ilgileniyorum. Malzeme satın almadan, tamamen atık malzemeden yapıyorum. Atıkları değerlendirip sanata dönüştürdüm" dedi.
Çöpe atılan, zincir marketlerin atıklarından oluşan kartonları kullandığını belirten Işlak, ilk çalışmasında boynuzundan dolayı yapılan gergedan avcılığına dikkati çekmek istediğini anlattı. Işlak, ilkinde gergedan kafası, ikincisinde de öküz kakan kuşu yaptığını belirterek, çalışmalarının sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -

Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor - Genel - Burdur -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Burdur

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.