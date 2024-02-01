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Avrupa alev alev yanıyor: Çiftçilerin bu seferki adresi Belçika! Öfkeli kalabalık sokakları yakıp Avrupa Parlamento binasını kuşattı

01.02.2024 14:42 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Avrupa'nın genelinde hükümetlerin uyguladıkları tarım politikaları çiftçileri ayağa kaldırdı. Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan'da yoğun şekilde protesto gerçekleştiren çiftçilerin bugünkü adresi Belçika'nın başkenti Brüksel oldu. Çiftçiler sokakları ateşe verip Avrupa Parlamentosu binasını kuşattılar.

Avrupa'nın en gözde şehirlerinden Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti. Başta Belçika ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen binlerce çiftçi, Brüksel'deki AP binasının önünde toplandı. Çiftçiler, AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bölgenin çevresinde trafiği traktörleriyle kilitledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Avrupa alev alev yanıyor: Çiftçilerin bu seferki adresi Belçika! Öfkeli kalabalık sokakları yakıp Avrupa Parlamento binasını kuşattı

AP BİNASI KUŞATILDI

AP BİNASI KUŞATILDI

AP binasının önüne tekerlek, tezek ve odunları bırakan çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdi.

Çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatan çiftçileri önlemek için Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.


"Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar açan protestocular, tarım politikaları karşıtı sloganlar attı. AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istedi.


Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Brüksel Belçika Avrupa Parlamentosu Protesto
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