Avrupa alev alev yanıyor: Çiftçilerin bu seferki adresi Belçika! Öfkeli kalabalık sokakları yakıp Avrupa Parlamento binasını kuşattı

Avrupa'nın en gözde şehirlerinden Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz tarım ürünü ithalatını protesto etti. Başta Belçika ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen binlerce çiftçi, Brüksel'deki AP binasının önünde toplandı. Çiftçiler, AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bölgenin çevresinde trafiği traktörleriyle kilitledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

