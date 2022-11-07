Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? O burçtakiler dikkat: Yılın son ay tutulması kaderinizi belirleyecek! İşte 7-13 Kasım haftası burç yorumları!

KOÇ

Koç burçları ay tutulması nedeniyle parasal durumlarını aydınlatabilir ve postada sürpriz bir çek ya da bir arkadaştan beklenmedik bir hediye alabilir. Koçlar şimdi büyük hayalleri gerçekleştirmek için bu parayı nasıl büyütecekleriyle ilgilenecek.