Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? O burçtakiler dikkat: Yılın son ay tutulması kaderinizi belirleyecek! İşte 7-13 Kasım haftası burç yorumları!

Ay tutulması için geri sayım sürüyor. Ay tutulması Türkiye saati ile 11.02'de Dünya'nın yarı gölgesine girecek ve 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır rengine bürünecek. Ay tutulmasının Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına etkisi ise şimdiden merak konusu oldu. 2022'nin son ay tutulması o burçlara etki edecek.
Dünya 8 Kasım 2022 Salı günü gerçekleşecek olan Ay tutulmasına kilitlendi. Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek olan bu eşsiz doğa olayı kadersel etkilerini de burçlarda gösterecek.
Bilhassa Kova, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarının 2. evresinde doğanlar ve bu burçlarda kişisel gezegenleri olanlar ay tutulması sebebiyle öngörülemeyen dönüşümlere hazır bulunmalılar.
Ay tutulmasının etkisiyle konfor alanından çıkmak, hedefleri gerçekleştirmek ve kişinin içindeki potansiyeli keşfetmesi daha mümkün olacak. Bu doğa olayının duygu durumuna da etki edecek. Öte yandan Akrep- Boğa aksındaki tutulmanın güç için yanıp tutuşan kişileri olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.
Koç burçları ay tutulması nedeniyle parasal durumlarını aydınlatabilir ve postada sürpriz bir çek ya da bir arkadaştan beklenmedik bir hediye alabilir. Koçlar şimdi büyük hayalleri gerçekleştirmek için bu parayı nasıl büyütecekleriyle ilgilenecek.
Ay tutulması nedeniyle net olmayan birtakım endişeler boğa burçlarının zihninde belirebilir. Öte yandan Boğa burçları kendilerini daha özgür hissedecekleri alanlar bulmaya yönelebilir.