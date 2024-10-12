KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Babasının katilini yakalamak için polis oldu! 25 yıl sonra kendi elleriyle tutukladı

Babasının katilini yakalamak için polis oldu! 25 yıl sonra kendi elleriyle tutukladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.10.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı kadın hayatını babasının katilini yakalamaya adadı. Cinayetten 25 yıl sonra kaçak suçluyu adalete teslim ederek ailesine huzur getirmeyi başardı. Genç kadının bu başarısı haberlere konu oldu.

Givaldo José Vicente de Deus isimli bir adam 16 Şubat 1999'da Brezilya'nın Boa Vista kentindeki bir barda yaşanan bir tartışmanın ardından vurularak öldürüldü. Talihsi adam, borçlu olduğu bildirilen 150 Brezilya reali (1999'da 29 dolara eşdeğer) borcu yüzünden tartışmıştı. Tartışma sırasında katil bardan birkaç dakikalığına çıktı, sonra içeri silahla geri döndü ve beş çocuk babasını yakın mesafeden başından vurdu.

Suçlu olay yerinden kaçtı ve adına bir tutuklama emri çıkarılmasına rağmen asla yakalanmadı. Givaldo'nun yas tutan ailesi, katilini adalete teslim etme umudunu asla kaybetmedi ve öldüğünde sadece dokuz yaşında olan en büyük kızı hayatını katili yakalama adadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Katil geride beş çocukla parçalanmış bir aile bıraktı ve anne, çocukları için çok mücadele etmek zorunda kaldı. En büyük kız Gislayne Silva de Deus Brezilyalı haber ajansı Nova1'e "Bu olay bizi başka yollara götürebilirdi ama annelerimiz bize her zaman doğru yolu izlemeyi öğretti" dedi.

BABASININ KATİLİNİ YAKALAMAYI HAYAL ETTİ

BABASININ KATİLİNİ YAKALAMAYI HAYAL ETTİ

Gislayne, beş çocuğun en büyüğü olarak annesine küçük kardeşlerine bakmasında ve ayrıca ev işlerinde yardım etmek zorundaydı ancak derslerini asla ihmal etmedi. Babası onu her zaman sıkı çalışmaya teşvik etmişti ve ödevlerinde de ona yardım ediyordu. Genç kız çok çalıştı ve her zaman babasının katilini yakalamayı hayal etti.

25 YIL SONRA YAKALANDI

25 YIL SONRA YAKALANDI

Genç kız 18 yaşında liseden mezun olduktan sonra hukuk fakültesine kabul edildi ve yedi yıl sonra lisanslı bir avukat oldu. Ancak 2022'de polis memuru olmak için hukuk kariyerinden vazgeçti ve iki yıl sonra, 19 Temmuz 2024'te sınavı geçti ve resmen Eyalet Polisi müfettişi olarak atandı. Hemen Cinayet Birimi'nde bir pozisyon talep etti ve bu ona babasının katili Raimundo Alves Gomes'i takip etme fırsatı verdi.

Katil Gomes, 2013 yılında Givaldo José Vicente de Deus'u öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak suçtan sonra hiç yakalanmadığı için cezası asla infaz edilmedi. Avukatları 2014 ve 2015'te karara itiraz etti, ancak her iki itiraz da Yüksek Adalet Divanı tarafından reddedildi. Gomes için en son tutuklama emri 2019'da çıkarıldı, bu nedenle zamanaşımı süresi 2031'de sona eriyor, bu da Gislayne Gomes'i ne kadar çabuk bulursa, parmaklıklar ardında o kadar fazla zaman geçireceği anlamına geliyor.

KARİYERİNİN İLK İKİ AYINDA BAŞARDI

KARİYERİNİN İLK İKİ AYINDA BAŞARDI

25 Eylül'de, polis memuru olarak kariyerinin sadece iki ayında, Gislayne Silva de Deus, 25 yıllık uzun bir aradan sonra babasının katilini adalete teslim etme hayalini gerçekleştirdi. O ve ekibi, onu Boa Vista yakınlarındaki Nova Cidade bölgesinde bir çiftlikte saklanırken buldu ve tutukladı.

Anahtar Kelimeler:
katil
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.