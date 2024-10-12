Babasının katilini yakalamak için polis oldu! 25 yıl sonra kendi elleriyle tutukladı

Givaldo José Vicente de Deus isimli bir adam 16 Şubat 1999'da Brezilya'nın Boa Vista kentindeki bir barda yaşanan bir tartışmanın ardından vurularak öldürüldü. Talihsi adam, borçlu olduğu bildirilen 150 Brezilya reali (1999'da 29 dolara eşdeğer) borcu yüzünden tartışmıştı. Tartışma sırasında katil bardan birkaç dakikalığına çıktı, sonra içeri silahla geri döndü ve beş çocuk babasını yakın mesafeden başından vurdu.
Suçlu olay yerinden kaçtı ve adına bir tutuklama emri çıkarılmasına rağmen asla yakalanmadı. Givaldo'nun yas tutan ailesi, katilini adalete teslim etme umudunu asla kaybetmedi ve öldüğünde sadece dokuz yaşında olan en büyük kızı hayatını katili yakalama adadı.
Katil geride beş çocukla parçalanmış bir aile bıraktı ve anne, çocukları için çok mücadele etmek zorunda kaldı. En büyük kız Gislayne Silva de Deus Brezilyalı haber ajansı Nova1'e "Bu olay bizi başka yollara götürebilirdi ama annelerimiz bize her zaman doğru yolu izlemeyi öğretti" dedi.
Gislayne, beş çocuğun en büyüğü olarak annesine küçük kardeşlerine bakmasında ve ayrıca ev işlerinde yardım etmek zorundaydı ancak derslerini asla ihmal etmedi. Babası onu her zaman sıkı çalışmaya teşvik etmişti ve ödevlerinde de ona yardım ediyordu. Genç kız çok çalıştı ve her zaman babasının katilini yakalamayı hayal etti.
Genç kız 18 yaşında liseden mezun olduktan sonra hukuk fakültesine kabul edildi ve yedi yıl sonra lisanslı bir avukat oldu. Ancak 2022'de polis memuru olmak için hukuk kariyerinden vazgeçti ve iki yıl sonra, 19 Temmuz 2024'te sınavı geçti ve resmen Eyalet Polisi müfettişi olarak atandı. Hemen Cinayet Birimi'nde bir pozisyon talep etti ve bu ona babasının katili Raimundo Alves Gomes'i takip etme fırsatı verdi.
Katil Gomes, 2013 yılında Givaldo José Vicente de Deus'u öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak suçtan sonra hiç yakalanmadığı için cezası asla infaz edilmedi. Avukatları 2014 ve 2015'te karara itiraz etti, ancak her iki itiraz da Yüksek Adalet Divanı tarafından reddedildi. Gomes için en son tutuklama emri 2019'da çıkarıldı, bu nedenle zamanaşımı süresi 2031'de sona eriyor, bu da Gislayne Gomes'i ne kadar çabuk bulursa, parmaklıklar ardında o kadar fazla zaman geçireceği anlamına geliyor.
25 Eylül'de, polis memuru olarak kariyerinin sadece iki ayında, Gislayne Silva de Deus, 25 yıllık uzun bir aradan sonra babasının katilini adalete teslim etme hayalini gerçekleştirdi. O ve ekibi, onu Boa Vista yakınlarındaki Nova Cidade bölgesinde bir çiftlikte saklanırken buldu ve tutukladı.