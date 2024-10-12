Babasının katilini yakalamak için polis oldu! 25 yıl sonra kendi elleriyle tutukladı

Givaldo José Vicente de Deus isimli bir adam 16 Şubat 1999'da Brezilya'nın Boa Vista kentindeki bir barda yaşanan bir tartışmanın ardından vurularak öldürüldü. Talihsi adam, borçlu olduğu bildirilen 150 Brezilya reali (1999'da 29 dolara eşdeğer) borcu yüzünden tartışmıştı. Tartışma sırasında katil bardan birkaç dakikalığına çıktı, sonra içeri silahla geri döndü ve beş çocuk babasını yakın mesafeden başından vurdu.

Suçlu olay yerinden kaçtı ve adına bir tutuklama emri çıkarılmasına rağmen asla yakalanmadı. Givaldo'nun yas tutan ailesi, katilini adalete teslim etme umudunu asla kaybetmedi ve öldüğünde sadece dokuz yaşında olan en büyük kızı hayatını katili yakalama adadı.