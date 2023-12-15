'Bahçeli' ayrıntısı! CHP - DEM Parti görüşmesi sonrası canlı yayında çok sinirlendi! 'Benim içim kan ağlıyor, güle oynaya verilen pozlar...'

'SANDIKTA MİLLET HESAP SORACAK!'

O şehit nerede şehit olmuş? Irak'ın kuzeyinde. Kim için şehit olmuş bu millet için! HEDEP, DEM, HDP... Terör örgütüyle ilgili ne demiş kardeşim? Sen yüzde 85'i 90'u bir kenara bırakıyorsun. Orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar.