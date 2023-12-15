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  4. 'Bahçeli' ayrıntısı! CHP - DEM Parti görüşmesi sonrası canlı yayında çok sinirlendi! 'Benim içim kan ağlıyor, güle oynaya verilen pozlar...'

'Bahçeli' ayrıntısı! CHP - DEM Parti görüşmesi sonrası canlı yayında çok sinirlendi! 'Benim içim kan ağlıyor, güle oynaya verilen pozlar...'

15.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit cenazesinden çıktıktan sonra DEM Parti'nin yöneticileriyle görüşmesi sonrası hukukçu ve TV yorumcusu Ersan Şen'in hedefi oldu! Ersan Şen, İsmail Saymaz ile birlikte katıldığı programda Özgür Özel'in bu tutumunun sandıkta karşılık bulacağını anlatırken dikkat çeken bir 'Devlet Bahçeli' örneği verdi.

CHP - DEM Parti görüşmesi sonrasında siyaset kulisleri de hareketlendi. DEM Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli olmadı. Prof. Dr. Ersan Şen, bu görüşmeye tepki verirken 'Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin, benim içim kan ağlıyor' ifadelerini kullandı.

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ERSAN ŞEN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: 'GÜLE OYNAYA POZ VEREMEZSİN KARDEŞİM'

'Sayın Özgür Özel ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. CHP'liler de kızacak. Şehit cenazesinden çıkıp terör örgütüne terör örgütü diyemeyen, o terör örgütüyle arasına mesafe koymayan partiye gidip güle oynaya poz veremezsin kardeşim. Sana bu millet inanmaz.

'ELİNDE TARİHİ FIRSAT VARDI, NOKTAYI BAHÇELİ KOYDU'

'ELİNDE TARİHİ FIRSAT VARDI, NOKTAYI BAHÇELİ KOYDU'

İkincisi de şu Özgür Özel'in eline tarihi fırsat verdi. Sayın Cumhurbaşkanı 'Yüzde 50+1' çıkışı yaptığında kimin eli kimin cebinde belli değil gelin bunu değiştirelim dediğinde hemen bu işi gündemden düşüreceğine tepki vereceğine oturalım konuşalım deseydi. Noktayı Devlet Bahçeli'ye koydurmasaydı ben ona siyasi lider derdim. Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin!

'SANDIKTA MİLLET HESAP SORACAK!'

'SANDIKTA MİLLET HESAP SORACAK!'

O şehit nerede şehit olmuş? Irak'ın kuzeyinde. Kim için şehit olmuş bu millet için! HEDEP, DEM, HDP... Terör örgütüyle ilgili ne demiş kardeşim? Sen yüzde 85'i 90'u bir kenara bırakıyorsun. Orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar.

İçim kan ağlıyor! O gittiğin parti o terör örgütünü destekliyor.'

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Anahtar Kelimeler:
CHP ersan şen
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