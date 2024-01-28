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  4. Bakan Kacır’ın Milli Muharip Uçak KAAN sorusuna Temel Kotil'den heyecanlandıran yanıt: "Çok yakın"

Bakan Kacır’ın Milli Muharip Uçak KAAN sorusuna Temel Kotil'den heyecanlandıran yanıt: "Çok yakın"

28.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kotil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN’ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” şeklinde cevap verdi.

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Kocael’de gerçekleştirildi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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KAAN İLE İLGİLİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, “Herkes KAAN’ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?” sorusu üzerine Kotil, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” dedi.

Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaan
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