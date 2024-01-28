Bakan Kacır’ın Milli Muharip Uçak KAAN sorusuna Temel Kotil'den heyecanlandıran yanıt: "Çok yakın"

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Kocael’de gerçekleştirildi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

