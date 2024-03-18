Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi! "Yeter midem bulanıyor" diyerek isyan etti: Onu yapanın Allah cezasını versin

Bizler vicdanen huzuruyuz. Elimizden geleni yapıyoruz ama bir de o dönemde deprem turistleri vardı. Malum belediyeler o bölgelere sadece birkaç gün sonra özel jetlerle geldiler. İçerisi basın ordusu dolu. Özel jetlerine, yanlarına sosyal medya fenomenlerini aldılar. İndikten sonra onları bir iki çadıra götürdüler. Onlar da orada selfieler çekindiler, bıraktılar gittiler. Onların da Allah iyiliğini versin. Onlar da zaten her dönemde böyle bir gariplikler içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Kentsel dönüşüm yapmaya kalkarsınız, ’Efendim biz kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız.’