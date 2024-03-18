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  4. Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi! "Yeter midem bulanıyor" diyerek isyan etti: Onu yapanın Allah cezasını versin

Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi! "Yeter midem bulanıyor" diyerek isyan etti: Onu yapanın Allah cezasını versin

18.03.2024 15:55
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Kocaeli’de TOKİ anahtar teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'rantsal dönüşüm' sözlerinden midesi bulandığını belirterek isyan etti. Meclis'teki konuşmaları hatırlatan Özhaseki, "Size rantsal dönüşüm yapın diyen mi var? Rantsal dönüşüm yapanın zaten Allah cezasını versin. Ne demek rantsal dönüşüm?" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de TOKİ anahtar teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi için son rakamı paylaştı. Bakan Özhaseki, "Yarın dağıtacağımız konutlarla birlikte 75 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. Biz böyle çırpınırken birileri de mani olmaya çalıştıkları gibi bir taraftan da laf atmaktan geri durmuyorlar" dedi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

"BÜYÜK GAYRETİMİZ VAR"

"BÜYÜK GAYRETİMİZ VAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Bu dönemde bizi daha çok meşgul eden 2 tane işimiz var. Birisi 6 Şubat’ta meydana gelen 100 yıl dense de, asrın felaketi dense de şahsi kanaatimi söylüyorum bin yıllık Anadolu medeniyetimizde başımıza gelebilecek en büyük felaketin izlerini giderebilmek, yaraları sarabilmek için büyük gayretimiz var.

Bu bizim bayağı meşgul ediyor. Sonra da haliyle yaklaşan depremler karşısında şehirlerimizi daha dirençli hale getirebilmek, konutlarımızı, iş yerlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için de bir mücadele içerisindeyiz. Bu konu da elbette ki bizleri müthiş şekilde yoruyor ve onlarla meşgul olmaya devam ediyoruz. 6 Şubat depreminden bahseden Bakan Özhaseki, "Deprem bölgelerinin her bir şehrinde ve ilçesinde bir bakan arkadaşımız vardı. AFAD görevlileri, valilerimiz, kaymakamlarımız vardı. Naçizane ben de belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım" diye konuştu.

"YAPANIN ALLAH CEZASINI VERSİN"

"YAPANIN ALLAH CEZASINI VERSİN"

Bin 390 belediyeden irili ufaklı 810 tanesinin AK Parti’nin olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Arkadaşlarımızı tek tek arayarak ’Acil işlerinizi ekipleriniz yapsınlar ama siz tamamınız oraya gideceksiniz’ diye görevlendirdik. O günlerde rastladığımız bizim birçok yabancı misyon şefi arkadaşlar bu depremin dörtte biri eğer bizde olsaydı biz altından kalkamazdık’ diye hep ifade etmişlerdir.

Bizler vicdanen huzuruyuz. Elimizden geleni yapıyoruz ama bir de o dönemde deprem turistleri vardı. Malum belediyeler o bölgelere sadece birkaç gün sonra özel jetlerle geldiler. İçerisi basın ordusu dolu. Özel jetlerine, yanlarına sosyal medya fenomenlerini aldılar. İndikten sonra onları bir iki çadıra götürdüler. Onlar da orada selfieler çekindiler, bıraktılar gittiler. Onların da Allah iyiliğini versin. Onlar da zaten her dönemde böyle bir gariplikler içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Kentsel dönüşüm yapmaya kalkarsınız, ’Efendim biz kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız.’

Mecliste de geçenlerde bütçe görüşmelerinde dedim ki ’Artık midem bulanıyor; bu söz söylemeyin. Yeter 20 yıldır. Bir tane kentsel dönüşüm yapın ne olur. Size rantsal dönüşüm yapın diyen mi var?’ Rantsal dönüşüm yapanın zaten Allah cezasını versin. Ne demek rantsal dönüşüm?

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki Kentsel dönüşüm
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