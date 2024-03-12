Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin polise verdiği verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

DHA