Baklava desen kazak nasıl kombinlenir? 2026 için 5 güncel stil önerisi

Uzun yıllar “klasik” ya da “riskli” olarak görülen baklava desen kazaklar, 2026 sezonunda güçlü bir geri dönüş yaşıyor. Ancak bu dönüş, geçmişteki geleneksel yorumlardan oldukça farklı. Daha sade renk paletleri, modern kesimler ve maskülen–minimal kombinlerle baklava desen, yeniden şehir stilinin merkezine yerleşiyor.

Peki baklava desen kazak 2025’te nasıl kombinlenir? İşte güncel moda diliyle hazırlanmış 5 stil önerisi.