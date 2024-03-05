Baklava, sarma, cacık derken şimdi sıra etli ekmeğe geldi! Sivaslılardan Yunanlara cevap: ‘Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar’

Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler. Sonuç itibariyle elde edebilecekleri bir şey değil.