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    4. Baklava, sarma, cacık derken şimdi sıra etli ekmeğe geldi! Sivaslılardan Yunanlara cevap: ‘Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar’

    Baklava, sarma, cacık derken şimdi sıra etli ekmeğe geldi! Sivaslılardan Yunanlara cevap: ‘Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar’

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.03.2024 11:29
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    Son yıllarda Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, bu kez de etli ekmeğin kendilerine özgü olduğunu iddia etti. Sivaslılar ise etli ekmeğin Türkiye’ye, Türkiye’de ise Sivas’a ait olduğunu söyledi.

    Baklava, sarma, dolma kebap ve cacık gibi Türk lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, bu sefer de etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu iddia etti. Türkiye’ye özgü birçok lezzeti sahiplenmek için kamuoyu oluşturmaya çalışan Yunanistan’a, Sivaslılardan tepki geldi. Dünyada ilk etli ekmeğin Yunanistan’da yapıldığını iddia eden Yunanları Sivas’a davet eden etli ekmek ustası Ali Kara, “Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların” dedi.

    ChefGPT

    "ETLİ EKMEK TÜRKİYE'NİN TÜKİYE'DE SİVAS'IN"

    "ETLİ EKMEK TÜRKİYE'NİN TÜKİYE'DE SİVAS'IN"

    Etli ekmeğin Sivas’a has yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Ali Kara, “Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas’ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas’ımızın vazgeçilmezleri arasında. Biz etli ekmeğimizi genellikle dişi büyükbaş hayvanların etlerinden yaparız.

    Yağlı kaburga etlerinden iç harcını hazırlayarak meydana getirdiğimiz bir lezzet. Çok rağbet gören yöresel bir lezzetimiz. Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan’dan ses çıktı. Lokuma, baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar.

    Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler. Sonuç itibariyle elde edebilecekleri bir şey değil.

    Yunanistan’ın zaman zaman böyle şeyleri olacak. Biz bunlara zaten alışığız. Türkiye’nin her şeyine geçmişte olduğu gibi bugünde hak iddia edecekler ama sadece boş konuşmakla yetinecekler.

    Elde edecekleri hiçbir şey yok. Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın. Yunanlıları da davet ediyoruz. Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar. Sivas’ı görsünler, Türkiye’yi gezsinler. Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    etli ekmek
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