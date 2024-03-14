‘Baldızı aşık etme büyüsü’ yapıyordu, kendisini bakın nasıl savundu! Bakanlık sözde büyücülere ceza yağdırdı…

BAKANLIKTAN CEZA YİYİNCE İNKAR ETTİ: ‘BÜYÜ DEĞİL O SICAKLIKTIR’

Bakanlığın 550 bin lira ceza kestiği o sözde medyum ise müşteri gibi arandığında bahaneler sıralayarak şu şekilde kendisini savundu:



“Reklam atan arkadaşlarımız yazmış onları öyle. O şekilde girmem yani o işe günah. Başka biri olsa belki de olabilirdi ya da dıştan birisi olsaydı. Büyü değil o. Orada öyle reklam amaçlı yazılmış ama o sıcaklıktır. Büyü değil o sıcaklıktır.”