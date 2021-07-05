Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman oldu ve kaç kişi şehit edildi?

5 Temmuz tarihinde "Başbağlar Katliamı nedir?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen Başbağlar Katilamı'nda pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Teröristlerin saldırısıyla şehit edilen vatandaşların acısı sürerken, olayın gerçekleştiği yerde her sene anma törenleri düzenleniyor. Peki Başbağlar Katliamı nedir, katliam nasıl gerçekleşti?

Başbağlar katliamı nedir?

28 yıl önce gerçekleşen Başbağlar Katilamı'nın yıldönümünde "Başbağlar katliamı nedir?" sorusu merak ediliyor.

Başbağlar Katliamı, PKK’lı teröristlerin 28 sene önce 33 vatandaşı katlettiği elim olaydır.

Katliamda kaç kişi şehit edildi? Katliam 5 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşmişti. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde teröristler tarafından düzenlenmiş olan saldırıda 33 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Katliam nasıl gerçekleşti? Erzincan'ın merkezine 220 kilometre uzaklıkta yer alan Başbağlar köyüne gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalamış ve para, altın, değerli eşyalar gibi malzemeleri alarak bütün evleri ateşe vermiştir. Bu zulme karşı çıkan 5 vatandaşı da evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılmış ve camiden çıkmakta olan 28 erkeği de köy meydanında toplamıştır.