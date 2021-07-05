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Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman oldu ve kaç kişi şehit edildi?

05.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başbağlar Katliamı'nın yıldönümünde "Başbağlar Katliamı nedir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 sene önce PKK'lı teröristlerin saldırısıyla Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen Başbağlar Katilamı'nın acısı sürerken, elim olay için her yıl anma törenleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Peki Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman oldu ve kaç kişi şehit edildi? İşte ayrıntılar...

5 Temmuz tarihinde "Başbağlar Katliamı nedir?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen Başbağlar Katilamı'nda pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Teröristlerin saldırısıyla şehit edilen vatandaşların acısı sürerken, olayın gerçekleştiği yerde her sene anma törenleri düzenleniyor. Peki Başbağlar Katliamı nedir, katliam nasıl gerçekleşti?

Başbağlar katliamı nedir?

28 yıl önce gerçekleşen Başbağlar Katilamı'nın yıldönümünde "Başbağlar katliamı nedir?" sorusu merak ediliyor.
Başbağlar Katliamı, PKK’lı teröristlerin 28 sene önce 33 vatandaşı katlettiği elim olaydır.

Katliamda kaç kişi şehit edildi?

Katliamda kaç kişi şehit edildi?
Katliam 5 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşmişti. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde teröristler tarafından düzenlenmiş olan saldırıda 33 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Katliam nasıl gerçekleşti?

Katliam nasıl gerçekleşti?
Erzincan'ın merkezine 220 kilometre uzaklıkta yer alan Başbağlar köyüne gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalamış ve para, altın, değerli eşyalar gibi malzemeleri alarak bütün evleri ateşe vermiştir. Bu zulme karşı çıkan 5 vatandaşı da evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılmış ve camiden çıkmakta olan 28 erkeği de köy meydanında toplamıştır.
Teröristler, önce bir süre örgüt propagandası yapmış; ardından bu kişileri de kurşuna dizmiştir. Olayın ardından söz konusu bölgede yapılmış olan incelemede, yüzlerce boş kovan bulunmuştur. Bu acı olay sonrası köyde, şehit edilenler her sene olayın yaşandığı tarihte tören düzenlenerek anılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Erzincan

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