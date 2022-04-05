Batıkları geçirmek için en etkili yöntemler

Herkesin ortak problemleri arasında yer alan batıklar özellikle kadınlar tarafından sorun haline getiriliyor. Yazın gelmesi ile birlikte bacaklarının daha pürüzsüz görünüme kavuşmasını isteyenler batık problemlerini çözmek için doğru ve etkili yöntemler arıyorlar. Batıklara müdahale edilmemesi iltihap ve cilt lekesi oluşturabiliyor. Batık oluşumuna neden olanlar arasında en üst sırada kılların yanlış bir şekilde alınması yer alıyor. Aşırı dar pantolonlar tercih etmek de batık oluşumuna neden olanlar arasında.
BATIKLARI GEÇİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR
KURU FIRÇALAMA YAPINIZ
Bacaklarınızı yaptığınız kuru fırçalama ile kan dolaşımınızı hızlandıracak ve ölü hücrelerden daha kolay kurtulacaksınız. Batıkların giderilmesinde etkili olacaktır.
DUŞTA PEELİNG VE KESE YAPINIZ
Duşta yumuşayan cildinize yapacağınız kese veya peeling sayesinde batıklardan kurtulmanız çok daha hızlı olacaktır.
BACAKLARINIZIN NEMİNİ KORUYUNUZ
Batıklardan kurtulmak için bacaklarınızı sürekli nemli tutmanız gerekmektedir. Bacaklara sürülen nemlendirici yağlar ve losyonlar sayesinde kıl kökleri yumuşayarak batık oluşumunun önüne geçilir. Oluşan batıkların iz bırakmadan giderilmesine yardımcı olur.
SICAK KOMPRES YAPINIZ
Batıklara doğru müdahale edilmediğinde iltihap oluşturabiliyorlar. Bu iltihaptan ve batıktan kurtulmak için temiz ve sıcak bir bezi cildinizde bekletebilirsiniz. Bu uygulama esnasında sıcak bezi cildinizde uzun süre tutmamanız ve kısa aralıklarla uygulamanız gerekmektedir. Sıcak kompres uygulamasını 15 dakika kadar yapmanız yeterli olacaktır.
KARBONAT MASKESİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ
Bacaklarınızdaki batıklardan haftada bir kez yapacağınız karbonat maskesi ile kurtulabilirsiniz. İki yemek kaşığı yoğurt ile bir yemek kaşığı karbonatı karıştırarak hazırladığınız karışım bacaklarınıza masaj yapınız. Karışımı bacağınızda 15 dakika bekletiniz ardından ılık su ile durulayınız ve yarım limon suyunu bacaklarınıza sürünüz. Bu işlemlerden sonra bacaklarınızın nemi kazanması adına nemlendirici sürünüz.
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