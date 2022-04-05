Batıkları geçirmek için en etkili yöntemler

Herkesin ortak problemleri arasında yer alan batıklar özellikle kadınlar tarafından sorun haline getiriliyor. Yazın gelmesi ile birlikte bacaklarının daha pürüzsüz görünüme kavuşmasını isteyenler batık problemlerini çözmek için doğru ve etkili yöntemler arıyorlar. Batıklara müdahale edilmemesi iltihap ve cilt lekesi oluşturabiliyor. Batık oluşumuna neden olanlar arasında en üst sırada kılların yanlış bir şekilde alınması yer alıyor. Aşırı dar pantolonlar tercih etmek de batık oluşumuna neden olanlar arasında.

BATIKLARI GEÇİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

KURU FIRÇALAMA YAPINIZ Bacaklarınızı yaptığınız kuru fırçalama ile kan dolaşımınızı hızlandıracak ve ölü hücrelerden daha kolay kurtulacaksınız. Batıkların giderilmesinde etkili olacaktır.

DUŞTA PEELİNG VE KESE YAPINIZ Duşta yumuşayan cildinize yapacağınız kese veya peeling sayesinde batıklardan kurtulmanız çok daha hızlı olacaktır.

BACAKLARINIZIN NEMİNİ KORUYUNUZ Batıklardan kurtulmak için bacaklarınızı sürekli nemli tutmanız gerekmektedir. Bacaklara sürülen nemlendirici yağlar ve losyonlar sayesinde kıl kökleri yumuşayarak batık oluşumunun önüne geçilir. Oluşan batıkların iz bırakmadan giderilmesine yardımcı olur.

SICAK KOMPRES YAPINIZ Batıklara doğru müdahale edilmediğinde iltihap oluşturabiliyorlar. Bu iltihaptan ve batıktan kurtulmak için temiz ve sıcak bir bezi cildinizde bekletebilirsiniz. Bu uygulama esnasında sıcak bezi cildinizde uzun süre tutmamanız ve kısa aralıklarla uygulamanız gerekmektedir. Sıcak kompres uygulamasını 15 dakika kadar yapmanız yeterli olacaktır.