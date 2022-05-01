BAYRAM MESAJLARI 2022: En yeni bayram mesajları ve aileye, arkadaşa, büyüklere gönderilecek hayırlı bayramlar sözleri

Bayram mesajları ve aileye, arkadaşa, büyüklere gönderilecek en yeni, hayırlı bayramlar sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi, WhatsApp, Instagram, Facebook ya da Twitter'dan sevdiklerinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak istiyor. Biz de en yeni bayram mesajları ile aileye, arkadaşa, büyüklere gönderilecek hayırlı bayramlar sözlerini sizler için derledik.

BAYRAM MESAJLARI VE HAYIRLI BAYRAMLAR SÖZLERİ

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun. Bizi yaradan ALLAH'a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara hayırlı olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!