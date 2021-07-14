"Bayramda Marmaray ücretsiz mi?" , "Bayramda Marmaray'dan geçiş bedava mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı süresi boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurmuştu. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sağlanıyordu.

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplu taşımaların Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacağı öngörülüyor.