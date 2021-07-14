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Bayramda Marmaray ücretsiz mi? Bayramda Marmaray'dan geçiş bedava mı?

14.07.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı geldi çattı. Geçtiğimiz günlerde bayrama ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınan kararların duyurulmasının ardından vatandaşlar toplu taşımaların bayramda ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki bayramda Marmaray ücretsiz mi? Bayramda Marmaray'dan geçiş bedava mı? İşte ayrıntılar...

"Bayramda Marmaray ücretsiz mi?" , "Bayramda Marmaray'dan geçiş bedava mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı süresi boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurmuştu. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi?

Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sağlanıyordu.
Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda toplu taşımaların ücretsiz olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplu taşımaların Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacağı öngörülüyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
12 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ve köprülerin bayram boyunca ücretsiz olacağını bildirmişti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı kutlamaları 20 Temmuz 2021'de başlayacak. 21 Temmuz Kurban Bayramı'nın 2. günü, 22 Temmuz 3. günü, 23 Temmuz 4. günü olacak.
19 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi kutlanacak. 19 Temmuz idari tatil olarak belirlendi.
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Kurban Bayramı

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