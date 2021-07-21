HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda noter açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

Bayramda noter açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

21.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili 23 Temmuz Cuma son buluyor. Resmi izin yapan kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye 26 Temmuz Pazartesi'den itibaren başlayacak. Bayram süresi boyunca noterlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki bayramda noter açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalışıyor. Adalet Bakanlığı personelleri, idari izin ve resmi tatilde çalışmıyor. Noterlerin Kurban Bayramı süresi boyunca açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona eriyor. İşte ayrıntılar...

Bayramda noterler açık mı?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla noterler Kurban Bayramı süresinde kapalı olacak.
Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona eriyor. Noterler 26 Temmuz'dan itibaren açık olacak.

BAYRAMDA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

BAYRAMDA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
PTT'ler ve kargolar 20 Temmuz'dan 23 Temmuz'a kadar, Kurban Bayramı süresi boyunca kapalı olacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar bayramda kapalı olacak. 26 Temmuz'dan itibaren hafta içi hizmet verilmeye devam edilecek.
ATM'lerden bayram süresi boyunca işlem gerçekleştirilebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Partide üçlü ilişkiye girdi! Bomba gelişme

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlanıyor

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti

Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.