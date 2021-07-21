Bayramda noter açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalışıyor. Adalet Bakanlığı personelleri, idari izin ve resmi tatilde çalışmıyor. Noterlerin Kurban Bayramı süresi boyunca açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona eriyor. İşte ayrıntılar...
Bayramda noterler açık mı?
Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla noterler Kurban Bayramı süresinde kapalı olacak.
Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona eriyor. Noterler 26 Temmuz'dan itibaren açık olacak.
BAYRAMDA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
PTT'ler ve kargolar 20 Temmuz'dan 23 Temmuz'a kadar, Kurban Bayramı süresi boyunca kapalı olacak.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar bayramda kapalı olacak. 26 Temmuz'dan itibaren hafta içi hizmet verilmeye devam edilecek.
ATM'lerden bayram süresi boyunca işlem gerçekleştirilebilir.