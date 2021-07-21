Bayramda noter açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalışıyor. Adalet Bakanlığı personelleri, idari izin ve resmi tatilde çalışmıyor. Noterlerin Kurban Bayramı süresi boyunca açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona eriyor. İşte ayrıntılar...