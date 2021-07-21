Bayramda PTT, banka ve kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda PTT, banka ve kargolar açık mı, kapalı mı?

20 Temmuz Salı idrak eden Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma son buluyor. Bayramın hafta içine denk gelmesiyle bayram tatili süresi 9 güne çıktı. Haftasonları ile birlikte, çalışanlar 9 gün izin yapıyor. PTT, banka ve kargoda işi olanlar PTT, banka ve kargoların bayram sürecinde açık olup olmadığını araştırıyor.

PTT, kargo, bankalar açık mı?

Kurban Bayramı'nda tatil yapıldığı için PTT, borsa, noter gibi resmi daireler bayram süresi boyunca kapalı oluyor. PTT, bayram sonuna kadar kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşunun yanında özel sektör de resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

Bankada işi olanlar için bir sonraki işlem günü 26 Temmuz Pazartesi olacak. Öte yandan ATM'ler 7/24 hizmet veriyor.

Kargolar Kurban Bayramı Arefesi olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 arasında çalıştı.