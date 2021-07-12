HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

12.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklamasıyla toplantı kararlarını duyurdu. Bayram sürecinde otoyolların ve köprülerin ücretlerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ne kadar?" sorusunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları aktardı. Bayramda köprülerin ve otoyolların ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsü ücretsiz mi?

12 Temmuz 2021 Pazartesi Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda ele alınan konulardan biri de bayramda ulaşım oldu. Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında Türkiye'ye aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu ve şöyle konuştu: "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek."
Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram nedeniyle uygulanacak olan ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısı başlayacağı bildirildi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Çalışanların 8 gün Kurban Bayramı tatili yapacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan tatilin 6 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona ereceğini söyledi.
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz'a, son günü ise 23 Temmuz'a denk geliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Genç kıza iğrenç şantaj! Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Genç kıza iğrenç şantaj! Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Hamdullah hayatını kaybetti, Işın Karaca yıkıldı

Hamdullah hayatını kaybetti, Işın Karaca yıkıldı

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

6 yıllık ilişki bitti! Hayranları şokta

6 yıllık ilişki bitti! Hayranları şokta

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.