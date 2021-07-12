Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları aktardı. Bayramda köprülerin ve otoyolların ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bayramda Yavuz Sultan Selim köprüsü ücretsiz mi?

12 Temmuz 2021 Pazartesi Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda ele alınan konulardan biri de bayramda ulaşım oldu. Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında Türkiye'ye aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu ve şöyle konuştu: "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek."

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram nedeniyle uygulanacak olan ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısı başlayacağı bildirildi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU Çalışanların 8 gün Kurban Bayramı tatili yapacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan tatilin 6 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona ereceğini söyledi.