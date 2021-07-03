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Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Polis Akademisi ve EGM bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman?

03.07.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımı başvurularını araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Polis Akademisi ve EGM bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman? İşte ayrıntılar...

EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bekçi alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?

2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, EGM ve Polis Akademisi tarafından yapılan bekçi alımı başvurularını yakından takip ediyor.
Konuyla ilgili Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda bekçi alımıyla ilgili detaylar ve başvuru şartları belli olacak.
Bekçi alımları açıklanacak olan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılacak.
"Bekçi alımları ne zaman olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şu an alımlarla ilgili bir tarih henüz duyurulmadı. Net tarih duyurulduğunda sayfamızda yer alacak.
Ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi bekçi polis

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