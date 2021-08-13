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Bekçi alımı başvuruları ne zaman 2021? İşte bekçi alımı şartları...

13.08.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Bekçi olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak talep edilen şartlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alınacak. Söz konusu açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı. 2021 Temmuz zammının ardından en düşük bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye çıktı. Bekçi adaylarında aranan şartlardan bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 31 yaşından gün almamış olmak. İşte bekçi alımı şartları...

İŞTE 2021 ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI

* İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL * Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL * Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımının yapılacağını açıklamıştı.
Bekçi alımının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

İŞTE BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI...

İŞTE BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI...
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak,
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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bekçi

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