Bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alım şartları neler?

JGK ve EGM'de 10 bin bekçi istihdam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve en az 167 cm boyunda olmak, istihdam için gerekli şartlar arasında yer alıyor. En düşük bekçi maaşı ise 5.008,221 TL. İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM tarafından yapılan açıklamada 10 bin bekçinin istihdam edileceği bilgisi yer almıştı. Bekçi alımı başvuruları henüz başlamadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

* 31 yaşından gün almamış olmak * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.