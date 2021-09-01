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Bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alım şartları neler?

01.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 10 bin bekçi alınacağı ifade edilmişti. Bekçi olmak isteyen adayların bekleyişi sürüyor. İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL maaş alıyor. İşte merak edilenler...

JGK ve EGM'de 10 bin bekçi istihdam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve en az 167 cm boyunda olmak, istihdam için gerekli şartlar arasında yer alıyor. En düşük bekçi maaşı ise 5.008,221 TL. İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM tarafından yapılan açıklamada 10 bin bekçinin istihdam edileceği bilgisi yer almıştı. Bekçi alımı başvuruları henüz başlamadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
* 31 yaşından gün almamış olmak * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞLARI

BEKÇİ MAAŞLARI
* İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL * Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL * Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.
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bekçi

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